Слідчі Білорусі відмовляються розслідувати вбивство протестувальника Олександра Тарайковського. Вони заявили, що у смерті він винен сам, бо нібито провокував правоохоронців.

Інцидент стався 10 серпня 2020 року. Вночі відбувалася масова акція протесту біля станції метро Пушкінська в Мінську. Одним з учасників був Олександр Тарайковський. За кілька годин після початку акції чоловік загинув. Це була перша смерть під час білоруських протестів.

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Що розказали слідчі

Голова Слідчого комітету Білорусі Іван Носкевіч розказав, що Тарайковський був у стані алкогольного сп'яніння. Він нібито відокремився від натовпу протестувальників, ігнорував численні попередження правоохоронців та попрямував в їхній бік. Силовики розцінили це як провокацію.

Оперативників застерігали про можливі теракти, наявні вибухові речовини та зброю серед учасників протесту. Тому вони розцінили дії чоловіка як реальну загрозу життю і здоров'ю співробітників та інших учасників протесту.

Як запевняє Носкевіч, його колеги діяли виключно в рамках посадових інструкцій. Вони використали зброю з безпечної відстані, щоб зупинити протестувальника. Але через низку збігів, одне з поранень виявилося смертельним. Олександр Тарайковський миттєво загинув на місці події.

Слідство вважає, що дії правоохоронців у тій ситуації були виправданими – вони мали право використовувати нелетальну зброю для запобігання тяжчих наслідків. А це, у свою чергу, відповідає чинному білоруському законодавству.

Як реагували знайомі вбитого

За попередньою версією слідства, Тарайковський йшов на правоохоронців з вибуховим пристроєм та ніби підірвався на міні.

Рідні загиблого не погоджуються з цим. Батько та друг заперечували версію слідства. Вони розказували, що чоловік йшов в бік ОМОНу беззбройним та "навіть без цигарки".

Цивільна дружина Тарайковського теж не вірить в те, що її чоловік міг сам себе підірвати.

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