Таким чином, російські терористи люблять влаштовувати розбірки між собою. Відповідне відео вже розповсюдили мережею, інформує 24 Канал.

Зверніть увагу Постійні перестрілки та бійки: окупанти не можуть поділити "владу" на Херсонщині

Потішна бійка окупантів на бойових позиціях

На оприлюднених кадрах можна побачити, що український дрон бійців 110-ї ОМБр зафіксував, як один із загарбників в окопі почав бити своїх товаришів по службі. Спочатку окупант використав кулаки та ноги, а згодом – схопився за палицю.

Судячи з кадрів, російський солдат був у нетверезому стані.

Бійка окупантів в окопі: дивіться відео

В окупантів явні проблеми на фронті