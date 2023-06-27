Таким чином, російські терористи люблять влаштовувати розбірки між собою. Відповідне відео вже розповсюдили мережею, інформує 24 Канал.
Зверніть увагу Постійні перестрілки та бійки: окупанти не можуть поділити "владу" на Херсонщині
Потішна бійка окупантів на бойових позиціях
На оприлюднених кадрах можна побачити, що український дрон бійців 110-ї ОМБр зафіксував, як один із загарбників в окопі почав бити своїх товаришів по службі. Спочатку окупант використав кулаки та ноги, а згодом – схопився за палицю.
Судячи з кадрів, російський солдат був у нетверезому стані.
Бійка окупантів в окопі: дивіться відео
В окупантів явні проблеми на фронті
- Нагадаємо, що у ніч проти 16 червня у тимчасово окупованому Мелітополі було неспокійно. Бійці так званої "другої армії світу" зайнялись своєю звичною справою – пиятикою.
- Гуляння "визволителів" відбувалася під боком у чергової комендатури. Тому через галас російських вояк місцеві викликали поліцію. Все закінчилося тим, що п'яних військових побили і відвезли в невідомому напрямку.
- Нещодавно мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що росіяни розпочали тривалу перестрілку між собою. Так, 10 червня окупанти обшукували домівки жителів Мелітополя та намагалися виявити представників руху спротиву окупації. А згодом – почалася перестрілка між загарбниками, що тривала до 20 хвилин.
- До речі, окупанти не можуть поділити "владу" на тимчасово окупованих територіях України. Такі випадки зафіксовані у Херсоні, Чорнобаївці та Новій Каховці. Тому на тимчасово окупованих територіях постійні бійки та перестрілки, буряти вирішують щось із чеченцями. Вони не можуть поділити між собою, хто з них головний та кого варто відправити "служити" на певні ділянки.
- Таким чином, окупанти не можуть розділити "сфери впливу". Ці перестрілки чують місцеві майже постійно.