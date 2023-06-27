Таким образом, российские террористы любят устраивать разборки между собой. Соответствующее видео уже распространили в сети, информирует 24 Канал.

Обратите внимание Постоянные перестрелки и драки: оккупанты не могут поделить "власть" на Херсонщине

Потешная драка оккупантов на боевых позициях

На обнародованных кадрах можно увидеть, что украинский дрон бойцов 110 ОМБр зафиксировал, как один из захватчиков в окопе начал бить своих сослуживцев. Сначала оккупант использовал кулаки и ноги, а потом – схватился за палку.

Судя по кадрам, русский солдат был в нетрезвом состоянии.

Драка оккупантов в окопе: смотрите видео

У оккупантов явные проблемы на фронте