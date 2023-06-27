Таким образом, российские террористы любят устраивать разборки между собой. Соответствующее видео уже распространили в сети, информирует 24 Канал.
Обратите внимание Постоянные перестрелки и драки: оккупанты не могут поделить "власть" на Херсонщине
Потешная драка оккупантов на боевых позициях
На обнародованных кадрах можно увидеть, что украинский дрон бойцов 110 ОМБр зафиксировал, как один из захватчиков в окопе начал бить своих сослуживцев. Сначала оккупант использовал кулаки и ноги, а потом – схватился за палку.
Судя по кадрам, русский солдат был в нетрезвом состоянии.
Драка оккупантов в окопе: смотрите видео
У оккупантов явные проблемы на фронте
- Напомним, что в ночь на 16 июня во временно оккупированном Мелитополе было неспокойно. Бойцы так называемой "второй армии мира" занялись своим обычным делом – попойкой.
- Гуляние "освободителей" проходило под боком у очередной комендатуры. Поэтому из-за шума российских солдат местные вызвали полицию. Все закончилось тем, что пьяных военных избили и увезли в неизвестном направлении.
- Недавно мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что россияне начали длительную перестрелку между собой. Так, 10 июня оккупанты обыскивали дома жителей Мелитополя и пытались выявить представителей движения сопротивления оккупации. А позже – началась перестрелка между захватчиками, продолжавшаяся до 20 минут.
- Кстати, оккупанты не могут поделить "власть" на временно оккупированных территориях Украины. Такие случаи отмечены в Херсоне, Чернобаевке и Новой Каховке. Поэтому на временно оккупированных территориях постоянные драки и перестрелки, буряты решают что-то с чеченцами. Они не могут поделить между собой, кто из них главный и кого следует отправить "служить" на определенные участки.
- Таким образом, оккупанты не могут разделить "сферы влияния". Эти перестрелки слышат местные почти постоянно.