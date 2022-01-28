Брифінг президента стартував близько 17:00. Трансляцію ведуть і онлайн – на офіційній сторінці представництва глави держави.

Раніше Гроші, Росія, нормандський формат: у США й ОП розповіли про теми розмови Байдена й Зеленського

Головні тези з брифінгу президента Зеленського

Послухати брифінг можна, як українською, так і англійською мовами. Також є й жестова трансляція.

Про підтримку з боку США

Президент Зеленський подякував американському колезі Джо Байдену за те, що він не лише цікавиться українським питанням, але й знає багато деталей про ситуацію в країні. "Ми ділимося планими, заходами. Ми вдячні США за постійну підтримку нашого суверенітету та територіальної цілісності", – підкреслив політик.

Ситуація біля кордонів України

Глава держави закликав не панікувати через ситуацію на Сході України та біля кордонів. Він не бачить там більшої ескалації, ніж раніше.

Дивіться онлайн-трансляцію спілкування Зеленського з журналістами:

Зверніть увагу! Попередня велика пресконференція президента України відбулась 26 листопада. Тоді замість трьох анонсованих годин Зеленський спілкувався з представниками медіа шість.

Про що говорив Зеленський під час пресмарафону: коротко