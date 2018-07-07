"Брошенные" дети Луганска: сейчас никого не удивляет, что ребенок и родители живут годами врозь

Особая тема этой войны – оставленные дети. Нет, я не о сиротах – об этом я мало знаю. Я о тех детях, чьи родители отправились искать лучшей жизни где-то там, где зарплата измеряется в десятках тысяч рублей, что дает возможность лучше одеваться, хорошо питаться и вообще дает возможность жить, а не выживать.

Да, явление брошенных детей было и раньше. Родители искали лучшей жизни, пробовали что-то, а дети росли с бабушками – явление-то не новое. Но сейчас в "республике" это актуально как никогда. Если до войны семья из трех человек (бабушки, дочери и ее ребенка) жила как-то худо-бедно, сводя концы с концами, жалуясь на жизнь и надеясь на что-то, то после войны стало ясно, что работа вышла, деньги, если и были в каком-то запасе, тоже вышли, и осталась уже не просто надежда на лучшее, а единственный возможный вариант – ехать и что-то менять в жизни посредством России, где были рады официанткам, кассирам, уборщицам, массажисткам, продавщицам и так далее.

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Так, конечно, и своих хватало с желанием заработать, но работодатель всегда ищет, как ему сэкономить. И найти местных, кто согласился бы за такие деньги работать, ты еще попробуй, а после голодной жизни в Луганске приехавшим эти 20-30 тысяч рублей кажутся состоянием (против ее-то 2-3 тысяч рублей зарплаты в "республике"). Это потом, присмотревшись, приехавшие понимают, что можно зарабатывать больше и жить лучше, и не все таким трудом достается, а вместе с этим приходит какое-то странное осознание того, что из России уже не выбраться. Пока мама там 6 дней в неделю по 12 часов сидит за кассой, ее ребенок здесь ест фрукты, ходит в одежде по сезону и мясо видит не только по праздникам.

А стоит ей вернуться и что будет? Снова одежда из секонда, снова жизнь взаймы от получки до получки и серая, давящая бесперспективность. И пока мамы энергичны, они умудряются найти и по две работы – днем и ночью, чтобы как-то компенсировать ребенку свое отсутствие, чтобы вывезти их с бабушкой летом на море, чтобы помочь с ремонтом, чтобы одеть к школе, чтобы отметить день рождения и что-то еще. На встречу денег и сил уже нет. Да и кто отпустит. И отпуск, и дорога за свой счет. И мама снова крутится как белка в колесе, потому что планов у нее громадье, и пока есть силы, нужно успеть еще чуть-чуть, и еще.

А школьные учителя в Луганске эту ситуацию знают и не удивляются, что родители и дети живут не вместе, а годами врозь. Сейчас это вполне нормально. Этим уже не удивить никого. Да, времена сейчас такие. Люди вынуждены выживать, вынуждены искать средства к существованию, вынуждены что-то делать, чтобы как-то жить. И ребенок с родителями сейчас в скайпе и по вайберу. И тоже ведь общение, хоть и суррогатное. Живут как-то.

У бабушек не всегда есть силы вывозить внуков в Москву или Питер, а у родителей не всегда есть средства приезжать сюда. Дорого, сложно, долго, утомительно. А по деньгам это как поездка к морю. Да и отвыкли уже от детей. В этом ритме по 12 рабочих часов, когда сил хватает только на сон в съемной комнате, какие там дети. В таком рабочем графике ни на что уже не остается ни желаний, ни времени. А чтобы город смотреть нужны деньги и время, но денег жаль, а времени нету. Можно было бы, конечно, податься в "республике" в "армию". Но женщин на "военные" должности стараются уже не брать, а на гражданских это те же копейки. И выходит, что выход один – Россия с ее бесконечными вакансиями в сфере торговли и обслуживания.

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