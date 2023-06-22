Аналітики з американського банку на тлі буму штучного інтелекту виділили компанію NVIDIA. Фахівці назвали ключові її переваги та окреслили серйозні перспективи.
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Феноменальні перспективи NVIDIA
Річ у тому, що на сьогодні саме корпорація NVIDIA є головним бенефіціаром стрімкого розвитку обчислювальної галузі, а також залишається ключовою рушійною силою цього процесу.
З початку року акції компанії NVIDIA подорожчали майже на 194%. Тоді як за останній місяць капіталізація корпорації зросла на 37%, перетнувши позначку в 1 трильйон доларів.
Аналітики з Evercore ISI на тлі розвитку ситуацію вирішили підвищити цільову ціну для акцій NVIDIA на рівні 500 – 550 доларів за штуку. Вони також вважають, що техгігант за кілька років може стати лідером у світі за ринковою вартістю. На момент створення цього матеріалу, цінні папери компанії коштують майже 430 доларів за акцію, інформує Yahoo!Finance.
Актуальний рейтинг відомих компаній
П'ять найдорожчих компаній світу, згідно з даними Global Ranking:
- Apple – 2,9 трильйона доларів;
- Microsoft – 2,5 трильйона доларів;
- Saudi Aramco – 2,09 трильйона доларів;
- Alphabet (Google) – 1,5 трильйона доларів;
- Amazon – 1,3 трильйона доларів.
За крок до п'ятірки лідерів зупинилася саме компанія NVIDIA. Її ринкову вартість наразі оцінюють у 1,06 трильйона доларів.