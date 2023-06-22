Аналітики з американського банку на тлі буму штучного інтелекту виділили компанію NVIDIA. Фахівці назвали ключові її переваги та окреслили серйозні перспективи.

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Феноменальні перспективи NVIDIA

Річ у тому, що на сьогодні саме корпорація NVIDIA є головним бенефіціаром стрімкого розвитку обчислювальної галузі, а також залишається ключовою рушійною силою цього процесу.

З початку року акції компанії NVIDIA подорожчали майже на 194%. Тоді як за останній місяць капіталізація корпорації зросла на 37%, перетнувши позначку в 1 трильйон доларів.

До теми! Загалом від революції, яку спричинила технологія штучного інтелекту, виграли відразу кілька мільярдерів. Серед них Марк Цукерберг та Білл Гейтс. Засновник компанії Oracle Ларрі Еллісон також вперше обігнав Гейтса у рейтингу багатіїв

Аналітики з Evercore ISI на тлі розвитку ситуацію вирішили підвищити цільову ціну для акцій NVIDIA на рівні 500 – 550 доларів за штуку. Вони також вважають, що техгігант за кілька років може стати лідером у світі за ринковою вартістю. На момент створення цього матеріалу, цінні папери компанії коштують майже 430 доларів за акцію, інформує Yahoo!Finance.

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Актуальний рейтинг відомих компаній

П'ять найдорожчих компаній світу, згідно з даними Global Ranking:

Apple – 2,9 трильйона доларів; Microsoft – 2,5 трильйона доларів; Saudi Aramco – 2,09 трильйона доларів; Alphabet (Google) – 1,5 трильйона доларів; Amazon – 1,3 трильйона доларів.

За крок до п'ятірки лідерів зупинилася саме компанія NVIDIA. Її ринкову вартість наразі оцінюють у 1,06 трильйона доларів.