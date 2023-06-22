Аналитики из американского банка на фоне бума искусственного интеллекта выделили компанию NVIDIA. Специалисты назвали ключевые преимущества и обозначили серьезные перспективы.

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Феноменальные перспективы NVIDIA

Дело в том, что на сегодняшний день именно корпорация NVIDIA является главным бенефициаром стремительного развития вычислительной отрасли, а также остается ключевой движущей силой этого процесса.

С начала года акции компании NVIDIA подорожали почти на 194%. В то время как за последний месяц капитализация корпорации возросла на 37%, пересек отметку в 1 триллион долларов.

К теме! В целом от революции, вызванной технологией искусственного интеллекта, выиграли сразу несколько миллиардеров. Среди них Марк Цукерберг и Билл Гейтс. Основатель компании Oracle Ларри Эллисон также впервые обогнал Гейтса в рейтинге богачей.

Аналитики из Evercore ISI на фоне развития ситуацию решили повысить целевую цену для акций NVIDIA на уровне 500 – 550 долларов за штуку. Они также считают, что техгигант через несколько лет может стать лидером в мире по рыночной стоимости. На момент создания этого материала, ценные бумаги компании стоят почти 430 долларов за акцию, информирует Yahoo!Finance.

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Актуальный рейтинг известных компаний

Пять самых дорогих компаний мира, согласно данным Global Ranking:

Apple – 2,9 триллиона долларов; Microsoft – 2,5 триллиона долларов; Saudi Aramco – 2,09 триллиона долларов; Alphabet (Google) – 1,5 триллиона долларов; Amazon – 1,3 триллиона долларов.

В шаге от пятерки лидеров остановилась именно компания NVIDIA. Ее рыночную стоимость сейчас оценивают в 1,06 триллиона долларов.