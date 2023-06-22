Аналитики из американского банка на фоне бума искусственного интеллекта выделили компанию NVIDIA. Специалисты назвали ключевые преимущества и обозначили серьезные перспективы.
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Феноменальные перспективы NVIDIA
Дело в том, что на сегодняшний день именно корпорация NVIDIA является главным бенефициаром стремительного развития вычислительной отрасли, а также остается ключевой движущей силой этого процесса.
С начала года акции компании NVIDIA подорожали почти на 194%. В то время как за последний месяц капитализация корпорации возросла на 37%, пересек отметку в 1 триллион долларов.
Аналитики из Evercore ISI на фоне развития ситуацию решили повысить целевую цену для акций NVIDIA на уровне 500 – 550 долларов за штуку. Они также считают, что техгигант через несколько лет может стать лидером в мире по рыночной стоимости. На момент создания этого материала, ценные бумаги компании стоят почти 430 долларов за акцию, информирует Yahoo!Finance.
Актуальный рейтинг известных компаний
Пять самых дорогих компаний мира, согласно данным Global Ranking:
- Apple – 2,9 триллиона долларов;
- Microsoft – 2,5 триллиона долларов;
- Saudi Aramco – 2,09 триллиона долларов;
- Alphabet (Google) – 1,5 триллиона долларов;
- Amazon – 1,3 триллиона долларов.
В шаге от пятерки лидеров остановилась именно компания NVIDIA. Ее рыночную стоимость сейчас оценивают в 1,06 триллиона долларов.