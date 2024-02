Мадам Си Джей Уокер – предпринимательница, изобретательница и филантроп родом из семьи рабов. Она смогла построить успешный бизнес с нуля, а также заложила фундамент сетевого маркетинга.

Интересно Удаленная работа с нами навсегда: как получать максимум от команды, которая работает на расстоянии

Я женщина, которая происходит с хлопковых полей Юга. Оттуда меня повысили до прачки. Впоследствии – до кухарки. А потом я повысила сама себя до бизнеса по производству товаров для ухода за волосами. Я построила собственное предприятие на собственной земле,

– писала она в июле 1912 года.

Создание косметики: с чего начинался бизнес

До того, как стать известной под именем Мадам Си Джей Уокер, будущая бизнесвумен была обычной прачкой и кухаркой Сарой Бридлав. Она зарабатывала 1,5 доллара в день и из-за такой работы, в частности постоянное взаимодействие с химикатами, у нее выпадали волосы и ухудшилось состояние кожи.

Зная, что это проблема многих женщин, Сара пыталась найти способ возвращения красоты своим кудрям. Рецепт своего первого косметического средства она создала самостоятельно. Основой были формулы других популярных продуктов, которые уже существовали, и метод проб и ошибок.

Один из первых товаров будущей миллионерши / Фото madamcjwalker

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Женщина также советовалась по этому поводу со своими братьями, которые работали в парикмахерских. Кроме этого, некоторое время Сара работала торговым агентом в Энни Мелоун – основательницы другого косметического бренда товаров для волос.

Этот опыт помог создать первый собственный продукт – тоник для волос для афроамериканок. Его она использовала сама, а также продавала соседям и знакомым. Действенное средство, положительные отзывы и спрос стали первой ступенью в создании успешного бизнеса.

Интересно, что родители, старшие братья и сестра Сары были рабами на плантации хлопка. Но благодаря Прокламации об освобождении рабов она стала первым свободным от рождения ребенком в семье.

Путь к успеху

Во времена создания своего первого продукта Сара вышла замуж за Чарльза Джозефа Уокера и стала называть себя Мадам Си Джей Уокер. Так она назвала и свое предприятие – Madame C. J. Walker Manufacturing Company.

Женщина активно развивала производство и начала создавать и другие продукты: бальзамы и масла для волос, декоративную косметику. Вместе с дочерью и мужем Мадам Си Джей Уокер ходила "от двери до двери", чтобы рекламировать и продавать свои средства. Также она учила афроамериканок ухаживать за волосами в условиях плохого водоснабжения.

Впервые Мадам Си Джей Уокер вышла замуж в 14-летнем возрасте. Это было путем бегства от жестокости и насилия со стороны семьи сестринского мужа, с которой девушка жила после смерти родителей. В 17 она уже родила дочь, а в 20 стала вдовой.

В 1910 году Мадам Си Джей Уокер открыла фабрику в Индианаполисе, что ознаменовало переход к промышленным масштабам производства. К 1917 году предприятие стало крупнейшим, принадлежащим афроамериканцам, в Америке. Штат насчитывал примерно 20 тысяч сотрудниц, а масштабы и прибыли компании выросли настолько, что Сара Уокер вошла в историю как первая женщина-миллионер в США.

Офис мадам Си Джей Уокер / Фото indianahistory

Сетевой маркетинг

Мадам Си Джей Уокер одной из первых начала трансформировать свой бизнес в то, что сегодня считается сетевым маркетингом. В ее компании появились коммивояжеры, которые ездили по разным штатам и играли роль современных дистрибьюторов. Такой метод не только помог заработать значительное состояние, но и сделал Мадам Си Джей Уокер примером и надеждой для многих афроамериканок.

Социальная ответственность и благотворительность

Во времена гендерного неравенства и расовой сегрегации Мадам Си Джей Уокер осуществляла масштабную социальную работу и помогала людям. Она призвала женщин ни на кого не полагаться и не сидеть, сложа руки, а действовать и работать ради себя и своего будущего. Коммивояжерами в ее компании работали именно женщины, в основном афроамериканки.

Мадам Си Джей Уокер постоянно занималась благотворительностью, была активной филантропкой: основала школы для афроамериканских девочек, оказывала помощь в организации протестов и демонстраций, жертвовала деньги на детские дома и учреждения для пожилых людей.

"История сильной женщины": биографический сериал от Netflix

В 2020 году вышел сериал "Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker", вдохновленный историей жизни первой женщины-миллионера.

За основу режиссеры взяли книгу праправнучки Мадам Си Джей Уокер Алелии Бандлс "On Her Own Ground" ("На ее собственной земле"). И, по словам автора, некоторые события и детали в сериале являются художественным вымыслом.