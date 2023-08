Так, например, российские СМИ в марте 2023 года сообщали о существенной выручке французской компании от работы на российском рынке за предыдущий год. Более того, акцентировали, что хоть она на 6,5% меньше, чем в 2021 году, однако на 7% больше, чем в 2020 году.

Миллионная выручка и присутствие на российском рынке?

Издание СПАРК-Интерфакс, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией, резюмировало:

выручка компании в России за прошлый год составила 60,2 миллиарда рублей, или около 660,45 миллиона долларов;

чистая прибыль – 10,62 миллиарда рублей, что эквивалентно почти 108,68 миллиона долларов.

Следует также напомнить, что иностранный бизнес, который продолжает работать на территории России, платит немалые налоги – 20% от прибыли, а также налог отчисляется с зарплаты работников, работающих в компании L'Oreal. В настоящее время налог на доход физических лиц в России составляет 13%.

Отметим, что на 2021 год у крупнейшей в мире косметической компании L'Oreal было 2 200 работников на заводе на территории индустриального парка Ворсино в Калужской области, по данным Kyiv School of Economics.

Дальше все уплаченные налоги идут в бюджет России, который напрямую финансирует войну в Украине. К слову, формируя бюджет на 2023 год, агрессор увеличил две статьи расходов: национальная безопасность и силовики – на 90% и обороны – на 40%.

Что обеспечило стабильную выручку L'Oreal в 2022 году

Также российское СМИ, снова ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией, отметило, что относительную стабильность выручки обеспечила продажа другими сетями продукции L'Oreal, производимой в России.

Речь идет о заводе L'Oreal в Калужской области, где производится около 54% средств ухода за кожей, волосами и красок для волос, реализуемых в России.

До 45% этой продукции L'Oreal поставляет большим парфюмерным сетям, например, "Золотому яблоку". Оставшийся объем приходится на крупных FMCG-ритейлеров и сторонних дистрибьюторов, работающих с несетевой розницей и маркетплейсами.

Вместе с тем стоит отметить и то, что осенью прошлого года российские СМИ уже предоставляли ложную информацию о возвращении L'Oréal на российский рынок. Тогда российское Министерство промышленности и торговли заявило, что не будет включать бренды Lancome, Yves Saint Laurent и Giorgio Armani, принадлежащие L'Oréal, в параллельный импорт, поскольку они возвращаются в Россию.

Впоследствии то же СМИ опубликовало официальный комментарий L'Oréal, где отмечалось, что компания не меняла своей позиции о присутствии на российском рынке.

Что касается ложной информации, циркулируемой в российских СМИ о том, что Giorgio Armani Beauty снова будет импортироваться в Россию. L'Oréal заявляет, что позиция не изменилась. L'Oréal строго соблюдает санкции, введенные ЕС и США,

– отмечается в сообщении французского концерна.

Поэтому 24 Канал 21 июля 2023 года направил официальный запрос в украинский, российский офис L'Oréal, а также в офис в Париже, чтобы выяснить, продолжает ли свою деятельность L'Oréal на территории агрессора. Впоследствии мы также звонили в украинский офис компании, где нам отказались давать комментарии. По состоянию на момент публикации материала редакция 24 Канала так и не получила ответа от L'Oréal о работе компании на территории России.

Продукцию L'Oréal можно купить в России.

Если зайти на официальную страницу бренда в России в социальной сети инстаграм, то можно увидеть несколько постов, опубликованных после полномасштабного вторжения агрессора на территорию Украины. Так, например, в последнем, от 15 июля 2022 года, L'Oréal приглашает на мастер-класс российского парикмахера Евгения Жука.

L'Oréal приглашает на мастер-класс российского парикмахера /Скриншоты с официальной страницы бренда в России

Также в отметках официального аккаунта можно найти и совет российской тиктокерши с аудиторией более 330 тысяч подписчиков использовать продукцию от L'Oréal, скриншот справа.

В целом, бренд активно отмечают в своих сообщениях и немалое количество салонов и бьюти мастеров. К примеру, салон в Петрозаводске благодарит представительницу L'Oréal Елену за присутствие на семинаре по бренду.

Салоны, бьюти мастера и блогеры активно советуют продукцию L'Oréal / Скриншоты с официальной страницы бренда в России

Также продолжает работать и салон L'Oréal в России, согласно гугл-картам, где россияне наверняка смогут приобрести продукцию бренда и тем самым проспонсировать войну в Украине.

Салон L'Oréal в России продолжает работать / Скриншот с гугл карт

Fashion-журналист Роман Тимофеев во время разговора с 24 Каналом отметил, что не только продукцию L'Oréal можно без проблем купить в ритейле, но и то, что бренды компании до сих пор присылают подарки российским инфлюэнсерам.

Роман Тимофеев Fashion-журналист Знаю, что в какой-то момент L'Oréal сделали заявление, что закрывают свои магазины в России. Но это такая красивая манипуляция. Во первых, магазинов именно L'Oréal немного. Если они есть. Есть магазины их брендов, например, Kiehl's. Но даже если представить, что все эти магазины действительно закрылись, то вся продукция L'Oréal продолжает продаваться в супермаркетах и косметических магазинах, вроде нашей "Евы" и "Брокарда". По факту они зарабатывают миллионы долларов, с которых платят налоги в бюджет России.

Продукцию L'Oréal без проблем можно заказать на таких российских сайтах, как "Золотое Яблоко", Wildberries, русской версии Ozon / Скриншот с сайтов онлайн-магазинов

Решение, которое должен принять каждый из нас

Для таких крупных компаний, как L'Oréal, Philip Morris, Raiffeisen очевидно, что бизнес стоит на несколько ступеней выше, чем человеческие жизни, а кровавые деньги совсем не пахнут. Конечно, украинцы никак не могут повлиять на увеличение прибыли компаний в России, однако могут изменить ситуацию здесь, в Украине и за рубежом.

Так, по данным Евростата, сейчас 4,07 миллиона украинцев получили временную защиту в странах ЕС и находятся там. Это ничтожное количество по сравнению с огромным рынком России, однако вполне может стать заметным на европейском.

Поэтому меньшее, что может сделать каждый из нас, – это прекратить покупать продукцию косметического гиганта, которая насчитывает не только люксовые бренды, но и вполне бюджетные, как Mixa, Maybelline, La Roche-Posay и т.д.

Какие бренды входят в L'Oréal Масс-маркет: ’L’Oréal Paris, Dark & Lovely, Essie, Garnier, Magic Mask, Maybelline New York, Mixa, Niely, NYX, Stylenanda.

Люксовая парфюмерия и косметика: Giorgio Armani, Atelier, Cologne, Azzaro, Biotherm, Cacharel, Carita, Diesel, Helena,, Rubinstein, IT Cosmetics, Kiehl’s Since, Lancôme, Maison Margiela Fragrances, Mugler, Prada, Ralph Lauren Fragrances, Shu Uemura, Takami, Urban Decay, Valentino, Viktor&Rolf, Yue Sai, Yves Saint, Laurent.

Уходовая косметика: CeraVe, Decléor, La Roche-Posay, SkinCeuticals, Vichy

Профессиональные средства: L’Oréal Professionnel Paris, Kérastase, Matrix, Pulp Riot, Pureology, Redken.

Материал создан с участием CFI, Французского агентства по развитию СМИ, в рамках проекта Hub Bucharest при поддержке Министерства иностранных дел Франции.