Так, украинское зерно будет направляться к терминалу в Дорнешти, что недалеко от румынско-украинской границы. Уже оттуда DP World планирует перевозить груз на собственный узловой терминал в порту Констанцы.

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Объемы транспортировки

DP World планирует принимать грузы с украинским зерном новой железной дорогой, которая вскоре запустится. Речь идет о пути, который соединит пограничную станцию Вадул-Сирет в Черновицкой области с терминалом компании в румынской Констанце через новый терминал Дорнешть.

Генеральный директор румынского представительства логистического гиганта DP World Romania Космин Карстеа в комментарии изданию The Loadstar отметил, что новое железнодорожное сообщение позволит выполнять до пяти рейсов туда и обратно еженедельно.

При этом поезда смогут перевозить до 50 контейнеров, загруженных украинским зерном, за один раз. В то же время перевалка грузов компанией DP World в Дорнешти позволит разгрузить порт Констанцы и снизить время ожидания вагонов в очередях.

К слову, отмечается, что перевозка украинского зерна выгодна для DP World, поскольку это позволит компании еще прочнее закрепиться на румынском рынке.

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Напомним, что после подписания так называемого "зернового соглашения" в июле и деблокады нескольких украинских портов Украина нарастила экспорт агропродукции. Однако показатели поставок до сих пор остаются очень далекими от довоенных.

По данным заместителя министра инфраструктуры Мустафы Найема, всего в августе через порты, железную дорогу и автотранспортом нашему государству удалось экспортировать около 5 миллионов тонн агропродукции.