Еще осенью прошлого года сообщалось, что финская компания начала процесс ликвидации российского офиса. Уже в отчете за первые шесть месяцев 2023 заявила о выходе из России.
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Еще одна компания покидает рынок России
Прежде всего, фирма сообщила, что операционная прибыль снижалась на 33,5% год к году. Общая сумма составила 102 миллиона евро. Российские же СМИ заявляют, что оборот компании с начала года существенно упал по сравнению с 2022 годом. Добавляют, это проседание спровоцировали несколько причин. Среди них – прекращение деятельности в России.
В Orion Pharma, выход с российского рынка стоил компании в период с января по июнь 2023 года 25 миллионов евро, если сравнивать с аналогичным периодом годом ранее. Однако в последнем отчете не указывалось о прекращении экспорта на рынок России.
Какие еще компании остановили бизнес в России:
- Шведская компания Essity, специализирующаяся на производстве качественных средств гигиены, заявила об окончательном выходе с российского рынка ;
- Японская компания Isuzu Motors Ltd также решила прекратить свою деятельность в России. История производителя автомобилей на рынке агрессора началась в 2006 году.