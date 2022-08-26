В рамках работы Совета экспортеров и инвесторов при МИД Украины, 12 грузинских сетей магазинов обозначили украинские товары специальными наклейками, привлекающими дополнительное внимание потребителей. А вот в датской сети COOP прошла презентация украинского вина – туда уже привезли более 100 тысяч бутылок от производителей из Украины, а осенью ожидается значительное расширение ассортимента товаров по всей Дании.

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Детали инициативы МИД

Инициатива МИД по продвижению украинских товаров за границей призвана поддержать украинских производителей, которые экспортируют свою продукцию, обеспечивают рабочие места и платят налоги в государственный бюджет.

Ранее, благодаря усилиям украинских дипломатов, ко Дню Независимости Украины стартовало 4 акции в этом направлении сразу в трех европейских странах:

Италия – "Лучшие украинские бренды ко Дню Независимости Украины" в Mix Markt;

Польша – "Дни украинской кухни" в Carrefour Polska;

Эстония – "Покупай украинские товары. Поддержи Украину" в двух сетях – RIMI и MAXIMA.

Как бизнесу присоединиться и продвигать свои товары за границей

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, каждая украинская компания-экспортер может получить новые возможности выхода на мировые рынки при поддержке МИД. Дипломаты ждут обращений украинского бизнеса через цифровую платформу NAZOVNI и готовы максимально помочь продвинуть ваши товары за рубежом.

Продвижением занимается Совет экспортеров и инвесторов – это площадка, на которой МИД аккумулирует информацию об инвестиционных и торговых возможностях со всего мира, а также способствует налаживанию деловых контактов между украинскими экспортерами и импортерами за рубежом.