У межах роботи Ради експортерів та інвесторів при МЗС України 12 грузинських мереж магазинів позначили українські товари спеціальними наліпками, що привертають додаткову увагу споживачів. А ось у данській мережі COOP відбулась презентація українського вина – туди вже привезли понад 100 тисяч пляшок від виробників з України, а восени очікується значне розширення асортименту товарів по всій Данії.

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Деталі ініціативи МЗС

Ініціатива МЗС з просування українських товарів за кордоном покликана підтримати українських виробників, які експортують свою продукцію, забезпечують робочі місця і сплачують податки до державного бюджету.

Раніше, завдяки зусиллям українських дипломатів, до Дня Незалежності України стартувало 4 акції у цьому напрямку одразу у трьох європейських країнах:

Італія – "Найкращі українські бренди до Дня Незалежності України" у Mix Markt;

Польща – "Дні української кухні" у Carrefour Polska;

Естонія – "Купуй українські товари. Підтримай Україну" у двох мережах – RIMI та MAXIMA.

Як бізнесу долучитися й просувати свої товари за кордоном

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, кожна українська компанія-експортер може отримати нові можливості виходу на світові ринки за підтримки МЗС. Дипломати чекають звернень українського бізнесу через цифрову платформу NAZOVNI й готові максимально допомогти просунути ваші товари за кордоном.

Просуванням займається Рада експортерів та інвесторів, – це майданчик, на якому МЗС акумулює інформацію про інвестиційні та торговельні можливості з усього світу, а також сприяє налагодженню ділових контактів між українськими експортерами та імпортерами за кордоном.