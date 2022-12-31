Сервіс з автоматизації закладів Poster провів дослідження, як повномасштабна війна змінила роботу українського ресторанного бізнесу. Бізнес 24 передає, як ресторанам, барам та кав'ярням вдалось пристосуватись до нових реалій впродовж надскладного 2022 року.

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Деталі дослідження

В опитуванні Poster взяли участь ресторатори, чиї заклади не тільки продовжили працювати, а й відкрили нові представництва з 24 лютого – як в Україні, так і за кордоном. Серед них, зокрема: Milk Bar, Lviv Croissants у Польщі, "Чорноморка" у Румунії та Молдові, SMILEFOOD у Болгарії та ОАЕ.

При цьому, як зазначили у Poster, загальні показники бізнесу дуже різнилися від міста до міста. Так, найкраще у 2022 році відпрацювали заклади на Заході країни, а також у містах, які стали великими "хабами" для внутрішніх переселенців, наприклад Дніпрі.

Доходи

Фастфуди, кав'ярні та пекарні першими почали оговтуватися після повномасштабного вторгнення й відновили роботу. Уже наприкінці травня більшість таких закладів змогли досягти довоєнних показників. При цьому, найдовше виходили на лютневий рівень бари, ресторани та кальянні – здебільшого їм це вдалося лише у жовтні – листопаді.

Окрім перших тижнів повномасштабної війни, найбільший спад у виторзі заклади відчули наприкінці листопада, а саме після 23-го – російські окупанти випустили по інфраструктурних об'єктах України близько 70 ракет, унаслідок чого було знеструмлено 11 областей.

Тим часом 19 – 25 грудня, якщо порівнювати з минулим роком, найбільше зростання у виторзі продемонстрували фастфуди та кав'ярні – на 58 та 48% відповідно. Далі йдуть:

пекарні – зростання виторгу на 15%;

кафе – на 10%;

бари – 5%;

ресторани – 2%.

При цьому, виторг кальянних у цей період скоротився на 4%.

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Середній чек

Станом на середину грудня, середній чек у фастфуді зріс на 49% проти минулого року й нині становить 158 гривень. Пекарні збільшили середній чек на 45% – з 46 гривень наприкінці грудня минулого року до 66 гривень цьогоріч.

У барах середній чек збільшився на 27% – з 328 до 416 гривень. У кав'ярнях, своєю чергою, показник зріс на 25% – до 78 гривень проти 62 гривень роком раніше. Зростання середнього чеку ресторанів зафіксовано на 22% – з 450 до 550 гривень, кальянних – на 21%, з 357 до 432 гривень.

Найменше середній чек за рік зріс у кафе – на 19%, зі 189 до 226 гривень. При цьому, більшість рестораторів зазначає, що виторги та середні чеки зросли унаслідок інфляції та підвищення собівартості страв.

До слова, опитані у межах дослідження українські ресторатори оптимістичних прогнозів на 2023 рік робити не поспішають.

Ми реалісти та розуміємо, що це найскладніша зима в новітній історії України. Проте, ми передусім підприємці, тож готуємось до роботи навіть у таких умовах,

– коментує СЕО мережі 1708 pizza di Napoli Володимир Гнатюк.

Так, де це можливо, заклади закуповують та встановлюють генератори, Starlink, підлаштовують меню під умови частих знеструмлень, продовжують допомагати ЗСУ та вірити у перемогу України, яка невдовзі неодмінно настане.