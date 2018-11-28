Чи можуть росіяни після введення воєнного стану вільно перетинати кордон з Україною

28 листопада в Україні вступив у дію Указ про воєнний стан. 10 українських регіонів, що межують з Росією та Придністров'ям, вже живуть в особливих умовах.

Мешканці Одеси не відчули жодних змін, пов'язаних із введенням воєнного стану. Люди поспішали на роботу чи навчання, всі установи та громадський транспорт працювали, проте одесити таки хвилюються.

Читайте також: Воєнний стан в Україні: що не так з указом про його введення

"Переживаю. Не хотілося б, щоб цей військовий стан переріс у справжній військовий стан. Сподіваємося на краще: що нічого поганого не станеться", – поділилася думками місцева мешканка Анастасія.

Голова ОДА Максим Степанов запевнив, що в регіоні не буде жодних обшуків чи конфіскацій майна.

Жодних речей, які пов'язані з конфіскацією авто, або майна, або інших речей, які пов'язані з обмеженням громадян та їх свобод на території Одеської області відбуватися не буде,

– наголосив Степанов.

Немає паніки й на Сумщині. З автовокзалу у Сумах щодня відправляється кілька автобусів до Росії – сьогодні вони також виїхали за місцем призначення.



Графік відправлень автобусів у Сумах



Спокійно все і на кордоні. Міжнародний пункт пропуску Гоптівка, що на межі Харківської та Бєлгородської областей, працює у звичайному режимі. Громадяни Росії, які перетинають кордон, не приховують здивування: кажуть, що чекали на неприємності.

Ми думали, що на митниці будуть якісь перепони. Але нас добре зустріли, нам всім тут раді,

– зазначила росіянка Людмила.

Якщо громадян РФ і не пропускають, то лише через інші причини, які не пов'язані з воєнним станом. Наприклад, через непідтвердження мети поїздки чи перетин кордону на непідконтрольних територіях на Донбасі чи в Криму. Та у роботі самих прикордонників зміни є. У пунктах пропуску додатково посилили оборону. Також збільшили прикордонні наряди на броньованій техніці.



Пункт пропуску у Харкові

За минулу добу до України лише на Харківщині в'їхали 700 росіян. Прикордонники кажуть, що це середньостатичний показник. Відтак, жодної динаміки до збільшення чи навпаки зменшення кількості людей на пунктах пропуску поки немає.

Що таке воєнний стан?Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.

Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень, а загалом 24 потрапили в полон та були арештовані.

Увечері 26 листопада Верховна Рада ухвалила постанову про введення в Україні режиму воєнного стану. Вранці 28 листопада голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав законопроект про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні". Згодом закон про воєнний стан підписав і Президент України Петро Порошенко.