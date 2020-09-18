Олександр Лукашенко запропонував "зелений коридор" для хасидів з Білорусі до України, щоб відволікти увагу від масових порушень прав людини, побиття та смертей, які розпочалися після президентських виборів.

В країні все ще триває гостра політична та гуманітарна криза, тому Олександр Лукашенко хоче довести Заходу та Україні, що з ним треба спілкуватися. А також він може бути джерелом проблем, тому що контролює територію й має можливість виступати з будь-якими ініціативами. Про це в прямому ефірі на 24 каналі розповів кореспондент видання "Радіо Свобода" Валерій Калиновський.

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"Я не розумію, чому хасиди повелися на це, чому вони приїхали. Вони мали надію, що зможуть потрапити через Білорусь до України? Понад півтори тисячі поїхали на кордон та створили таку ситуацію", – зазначив Калиновський.

Він додав, що наразі все врегульовується. Вже 570 хасидів з тих, які були на нейтральній території, сіли на автобуси та поїхали у глиб Білорусі. Прикордонна служба також пообіцяла, що свій новий рік паломники зустрінуть не у наметах, а в готелях та синагогах.

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"В цьому МЗС Білорусі знайшло можливість дорікати українській владі, яка начебто не дотримується прав людини, бо не пускає хасидів. Проте влада Білорусі не пускає на свою територію голову римо-католицької церкви, який має білоруський паспорт, – архієпископа Тадеуша Кондрусевича. І жодних заяв з цього приводу не ухвалює", – розповів Валерій Калиновський.

Зверніть увагу! В Офісі Президента України закликали білоруську владу не створювати напругу на кордоні. В ОПУ наголосили, що саме зі сторони Білорусі лунали обнадійливі твердження, що кордон з Україною відкритий. Офіційний Київ зазначив, що кордони закрили вимушено – через погіршення епідеміологічної ситуації в країні.

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