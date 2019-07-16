Чому назва "Московія" історично і фактично повністю відповідає сучасній Росії

Радник Зеленського з політичних питань Микита Потураєв запропонував перейменувати Російську Федерацію на Московію. Це допоможе їй "повернути історичну різноманітність".

Таку заяву радник українського президента зробив в ефірі YouTube-каналу Ukrlife.TV. Зокрема, він пропонує перейменувати не лише назву самої Росії, а й російської мови.

Варто відзначити, що в самій Російській Федерації історія Росії часто пишеться російськими істориками зі спотвореними правовими і фактичними оцінками тих чи інших подій. Сучасна Російська Федерація, є історичною спадкоємицею Московії, – пише директор "Інституту національної політики" Юрій Шуліпа у матеріалі для сайту 24 каналу.

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В Московії, потім в Російській державі, у російській імперії, СРСР, а нині і в їх спадкоємиці сучасної Росії історична доктрина продовжує традиції з обслуговування політичних режимів. Фактично, історія Росії пишеться так, як цього хочуть представники вищого політичного керівництва.

Не анексія, а "збирання земель руських"

Для простоти розуміння розглянемо оцінки більшості російських істориків анексії Криму. У їхніх підручниках "приєднання" Криму до Росії розглядається як певна геополітична перемога над заходом, і навіть як відновлення абстрактної історичної справедливості. Однак з позиції міжнародного права та законодавства України, – анексія Росією півострову є міжнародним тяжким злочином. Анексія – це приклад справжнього міжнародного рейдерства чужих територій.

Крізь призму цього злочинного дійства, інші епізоди, названі офіційними російськими істориками як "збирання земель руських" та "звільнення народів", в реальності були протягом останніх 500 років захопленнями чужих територій князівством Московським, знищенням і поневоленням різних корінних народів. Однак російські історики свідомо замовчують про те, що таке "землі росіян", який правовий титул на них мало князівство Московське, і з якого писаного права вони "збиралися". А також від кого саме і за яким писаним правом ці народи потрібно було звільняти.

А що таке захоплення чужих територій, знищення і поневолення різних корінних народів, заради так званого збирання "земель росіян" під приводами визволення народів? Це справжнісінькі серійні, численні тяжкі та особливо тяжкі злочини проти людяності, масові вбивства. Це відверте територіальне рейдерство, грабежі, бандитизми і розбої.

Відомий принцип права – "з неправомірного не може слідувати право". Іншими словами, все, що створено в результаті злочинних, незаконних дій, яйкщо це навіть державне утворення, з моменту свого створення це злочини, а його діяльність не може бути законною. Тому, історичний досвід переконливо доводить, що після будь-яких змін, Росія щоразу повертається до найпримітивніших форм деспотії, внутрішньої тоталітарщини, авторитарщини, а потім і до постійної війни з цивілізованим світом. Через початкове незаконного освіти, російська матриця нежиттєздатна і самовбивча. І Путін, як нелегітимний президент нелегітимної Росії і особливо небезпечний, тяжкий, міжнародний, військовий, державний злочинець – яскравий рецидив російсько-радянської матриці.

Винекнення "російської держави"

Чому це так? Відповідь на питання, чому російська матриця нежиттєздатна і самогубна, знаходиться в історико-правовому аналізі виникнення і генезису російської держави. Давно настав час дати об'єктивну історико-правову оцінку виникнення попередників Великого князівства Московського, так званої "російської держави" і його попередниці російської імперії.

За 500 років з маленького Московського князівства, Росія, шляхом безглуздих і нещадних кривавих воєн перетворилося на величезну державу імперсько-колоніального типу. Десятки підкорених і поневолених народів російські імперсько-фашистські верхи почали іменувати прикметником словом "русские" від семантики слова чиї, тобто холопи імперії і кріпаки. Історично в Російську імперію добровільно ніхто не входив, "збирання земель росіян" відбувалося насильницькими способами – мечем і вогнем, так само як і за часів її попередниці Золотої Орди, а отже, природа нинішнього російського режиму ординська.

В лютому 1917 року, правлячий російський клас вирішив перейти від "престолонаследнической" легітимізації держави "від імператора до імператора" до загальногромадянської і демократичної. Головне гасло тоді звучало так: "Вибори в Установчі збори". Почався внутрішній поділ влади, Тимчасовий уряд Керенського затягнув вибори, а що більшовики захопили зимовий. Ленін обіцяв вибори і провів їх через три тижні, але більшовики ганебно програли не отримавши і чверті голосів. 18 січня 1918 року Ленін розпорядився розігнати Установчі збори. Пітерських робітників, які виступали за захист УЗ, зустріли чекістськими кулеметами.

Просто більшовики спочатку відчули злочинну матрицю російської імперії, вміло скористалися нею в цілях перевороту і подальшого утримання влади, а також знищення незгідного суспільства.

Думаєте, що більшовики прийшли до влади для того, щоб захистити права селян і робітників? Ні, вони цього не вміли і не знали, як це робити. Їх головне завдання полягало в тому, щоб захопити владу, скористатися її благами і продовжувати далі експлуатувати населення, але в більш цинічних і витончених формах.

Замість слова "росіяни", підкорені народи почали називати радянськими. Замість релігії – стала комуністична ідеологія. У всьому іншому, як були підкорені народи-раби в часи російської імперії, такими ж вони залишалися при совку і тепер продовжують залишатися рабами при путінському злочинному режимі.

У середині ХІХ століття Віссаріон Бєлінський пише:

Росія являє собою жахливе видовище країни, де немає не тільки ніяких гарантій для особистості, честі і власності, але немає навіть і поліцейського порядку, а є тільки величезні корпорації різних службових злодіїв і грабіжників (З листа В. Р. Бєлінського до М. В. Гоголя 15 червня 1847 року).

Історично доведено: Якщо Європа не об'єднається, вона закінчить, як Древня Греція, – Le Figaro

500 років без змін

У книзі "Дезінформація" автор Іон Пачепа цитує генерала КДБ Сахаровського, який переконував його, що держбезпека "забезпечувала життєздатність Росії протягом 500 років і неминуче виграє війну проти нашого головного ворога – американського сіонізму". Загалом, за 500 років існування Росії не відбулося жодних позитивних змін. Ллється все та ж брехлива агресивна мілітаристська пропаганда про ворогів внутрішніх і зовнішніх, про необхідність воювати за абстрактну "батьківщину", але чомусь за його межами, про беззаперечне служіння царю, імператору, генсека і президенту.

А чи російська імперія, чи совок, чи нинішня Росія – проектують як внутрішній, так і зовнішній фашизм.

Вже п'ять століть народи Росії живуть просто фальсифікованою історією про "свою Вітчизну". Історією не про матір, а про мачуху-бандитку. З підкорених народів російські шовіністи всіма силами намагалися зробити російських Іванів, які не пам'ятають своїх коренів і своєї спорідненості. Сучасна Росія продовжує залишатися колонією для десятків підкорених і обдурених народів, з різними цінностями, традиціями і долями, позбавлених вже як сотні років своїх прав на самовизначення.

Нинішня Росія за своєю суттю – огризок Російської імперії і колишнього СРСР, що успадкувала найгірші імперсько-шовіністичні пороки своїх попередників. Ці вади протягом їх останньої 16-річної історичної трансформації досягли найжахливіших, потворних і безглуздих форм, порівняно з імперсько-шовіністичними вадами колишніх імперій.

Росія – антипод європейської спільноти, а значить і правовій демократичній державі. Навіть у недоімперії, якою за своєю суттю є сучасна Росія, основні завдання полягають у посиленні власної величі, щоб боялися сусіди, і в постійному захоплення та колонізації чужих територій, таких наприклад як Абхазія, Крим, Донбас та Придністров'я. Іншими словами Росія – це постійна війна з цивілізованим світом, культ особи вождя, цькування інакомислячих і тотальна цензура скрізь і у всьому, ну і корупція для "государевих слуг" як пиріг за лояльність і відданість. При цьому європейські цінності, як, наприклад, права людини, змінюваність влади, ринкова економіка, вільні ЗМІ – чужі для сучасної Росії, бо представляють загрозу її режиму і є повністю несумісними з його імперською сутністю.

Засудити і покарати!

Незважаючи на декларативний характер російської конституції про те, що Російська Федерація є правовою і демократичною державою, її влада генетично комуністична, а значить й імперсько-шовіністична, ненавидить все їй непідконтрольне. Вона люто ненавидить капіталізм і пов'язану з ним свободу.

Наше головне завдання, як писав Солженіцин, "вступити в пам'ять". Олександр Іванович сформулював дуже точно: "Радянський Союз співвідноситься з історичною Росією як вбивця з убитим". Я можу лише додати, що "історична і сучасна Росія співвідноситься з росіянами, як в'язниця з ув'язненими".

На відміну від багатьох корінних народів Росії, наприклад башкир, татар, інгушів, у російських людей немає свого прапора, герба, гімну і навіть своєї російської республіки. За цими підставами, росіян не можна вважати окремим народом, що відбувся. Поки росіяни, це якийсь етнос, об'єднаний лише російською мовою. І не вірте ніяким теоретикам, які говорять про будівництво нової Росії після Путіна, або "російської нації". Це говорять особи, які не володіють термінологією, визначеннями, історією та юриспруденцією. Все одно вийде орда і мордор, буде жахливо ватно!

У Росії не провели суди над злочинами царів та імператорів по насильницькому "збиранню земель руських", "визволенню народів" і знищення інакомислячих, отримали гідного попередника царських режимів, злочинну, терористичну організацію КПРС, яка знищувала мільйони невинних людей, вбила більше, ніж загинуло у роки Другої світової війни. Не засудили КПРС, отримали злочинний путінський терористичний режим.

Росія, з моменту її установи в якості державної освіти, нелегітимна. Зараз цивілізований світ дає нам історичний шанс. З позбавленням миру від путінського режиму, потрібно обов'язково повністю переглянути всю історію Росії. Важливо здійснити переоцінку історії Росії на основі пріоритету прав людини, основних свобод і непорушності кордонів чужих країн, так як це відбувається в цивілізованих країнах.

Потрібно засудити всі злочини царів та імператорів пов'язані з насильницьким "збиранням земель росіян", вбивствами сотень мільйонів людей під прикриттям "звільнення народів" і знищенням інакомислячих. Потрібно засудити всі злочини КПРС, законодавчо заборонити ФСБ і комуністичну символіку під загрозою кримінального покарання. Потрібна тотальна люстрація. Всі колишні керівники і працівники КПРС повинні бути відсторонені від влади.

Ну і нарешті, за фактами захоплення і узурпації влади, створення в державних органах Росії організованого злочинного співтовариства, анексії Криму, війни в Донбасі, Грузії, Молдові і в Сирії, Путін і його кремлівська ОЗУ повинні бути засуджені на кілька довічних термінів позбавлення волі для кожного з них.

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Глава адміністрації Путіна Володін сказав: "Є Путін – є Росія, немає Путіна – немає Росії". Дійсно, це так. У режиму Путіна немає "обратки". Його перебування на посаді президента Росії пов'язане з його фізичним виживанням. Путін і його банда будуть утримувати в Росії свій режим до розпаду самої країни, вони будуть жерти, грабувати, красти, брехати і воювати. При цьому варто врахувати, що ресурси сучасної Росії в десятки разів менше, ніж російської імперії і навіть СРСР.

Отже, Росія до кінця свого існування, продовжуватиме воювати проти України і всього цивілізованого світу. Війна – це питання її внутрішньополітичного виживання. А значить, до тих пір, поки, розв'язані їй війни не перекинуться всередину самої Росії і цей час вже близько. Росія вже 500 років, робить одні й ті ж помилки, а точніше антилюдські імперські злочини. Росія століттями відтворює власні помилки, не роблячи з них ніяких висновків, і від цього з кожним роком життя в державі стає тільки гірше. Путін і його банда завдяки своїй злочинній антилюдської, фашистської діяльності є головними могильниками мертвонародженого проекту "Росія".

Так, щось згниє, відпаде, якась західна частина Росії піде під протекторат Європейського Союзу. Там буде нове, зрозуміло, зовнішнє управління. З боку Євросоюз якось допоможе Інгерманландії "Ленінградська область" і тим, хто туди ближче. Інші регіони, як Татарстан, Башкортостан і північнокавказькі республіки, можливо, виберуть свій який-небудь ісламський шлях. Далекий Схід, очевидно, опиниться під зовнішнім управлінням Китаю, там будуть створені свої далекосхідні республіки. І в підсумку все прийде до того, як було за часів Бориса Годунова, Москва стане Московією.

Зараз підходить час вступу в пам'ять. Народи колоніальної Росії, яких близько 200, повинні згадати своє національне походження, відновити свою національну пам'ять і при розпаді Росії, негайно заявити про своє право на створення національної автономії. Варто згадати, з якими боями виходили з під окупації російською імперією поляки, фіни та інші народи. Це і є наші справжні герої. Герої опору російської окупації. Свобода і незалежність від колоніальної Росії коштують дуже дорого. Тому, ми повинні вчитися шанувати пам'ять всіх загиблих за свободу від злочинної окупаційної Росії.

Пам'ятаю, як в 1992 році в Казані, перший президент Росії Борис Єльцин, звертаючись до народу Татарстану, сказав: "беріть суверенітету стільки, скільки хочете". Народ Татарстану провів референдум і переважною більшістю голосів прийняв рішення про вихід зі складу Росії. Такий мирний вихід зі складу Росії був можливий вперше за все її 300-літнє існування, але щось пішло не так.

І тепер завдання народів колоніальної Росії зробити так, щоб при її швидкому розпаді все пішло, як треба. Найближчі роки розпаду РФ дають її народам історичний шанс на звільнення від вікового рабства і тотального безпам'ятства.

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