Чорнобиль: 12 фактів про аварію, місто і тварин

Вибух на Чорнобильській АЕС відбувся 26 квітня 1986 року – світ став свідком однієї з найжахливіших катастроф в історії людства. Цьогоріч минає 33 роки від дня страшної трагедії.

Що було та що змінилось у зоні відчуження біля ЧАЕС – читайте у пізнавальному матеріалі.

Чорнобильська катастрофа: надпотужний вибух

Витік радіації внаслідок вибуху на четвертому енергоблоці ЧАЕС прирівнюють до вибуху 500 атомних бомб, скинутих США у 1945 році на Хіросіму.

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А поширення реактивного матеріалу було настільки масштабним, що радіоактивні дощі випали по всій Європі, і навіть в Ірландії.

Цифра

За різними даними, від 600 до 800 тисяч осіб зі всього СРСР брали участь у ліквідації наслідків на ЧАЕС. Від 4 000 до 10 000 осіб загинуло від наслідків вибуху. Понад 70 тисяч з них стали інвалідами.

Під радіоактивне випромінювання внаслідок вибуху у Чорнобилі потрапило 1,9 млн людей в Україні. Загалом – 8,4 млн осіб у Білорусі, Росії, Україні та інших країнах, зокрема, Європи.



Чорнобильська катастрофа у цифрах

Було евакуйовано 47 500 жителів Прип'яті. Зараз у зоні відчуження проживає 140 осіб – так званих самопоселенців.

Близько 7 мільйонам людей в Україні, Росії та Білорусі виплачують компенсацію.

На той час ЧАЕС з її чотирма блоками забезпечувала 10% від потреб України в електроенергії. А уряд хотів збудувати ще два енергоблоки, але так і не встиг.

Аварія в Чорнобилі: особливе маркування

Чорнобильська катастрофа настільки глобальна, що їй привласнили 7-й рівень небезпеки за Міжнародною шкалою ядерних подій (INES) – події на Чорнобилі стали локальною катастрофою з глобальними наслідками.

До слова, 7-й рівень небезпеки також присвоїли аварії на АЕС "Фукусіма-1" у Японії, яка сталась у 2011 році внаслідок землетрусу.

Не Україна

Найбільше від катастрофи на ЧАЕС постраждала не Україна, а Білорусь, яка отримала 70% радіаційного забруднення з Чорнобиля. Наслідки для країни оцінили у майже 235 мільярдів доларів США.



Чорнобильська катастрофа сталась у 1986 році

Жителі країни на собі відчули дію радіаційного забруднення, п'ята частина земель вважається слабо зараженою радіацією, що зробило грунт непридатним для вирощування культур.

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В країні почастішали випадки лейкемії і раку щитовидної залози, люди частіше звертаються до медиків з серцево-судинними захворюваннями.

"Серце" хасидизму

Місто Чорнобиль у другій половині ХVIII століття було одним із головних центрів хасидизму, який за своєю значущістю не поступався Умані. Наприкінці ХІХ століття населення міста становило понад 10 тисяч осіб, з яких понад дві третини були євреями. У місті було близько 10 синагог.

Що таке хасидизм? Це містичне відгалуження юдаїзму, що виникло на території України у першій половині XVIII століття як опозиція до догматично-обрядового формалізму і рабинської ортодоксії та швидко поширилося Східною Європою.

Аварія в Чорнобилі: рудий ліс

Потужний витік радіації "пофарбував" ліс неподалік Чорнобильської АЕС у яскраво рудий колір. З того часу він називається "Рудий ліс".



Рудий ліс у Чорнобилі

Небезпечні зони

Радіація не поширюється рівномірно навколо ЧАЕС, а осідає острівцями. Деякі ділянки 10-кілометрової зони в десятки разів небезпечніші, ніж територія, прилегла до АЕС.

Зокрема, однією з таких зон є стела "ЧАЕС ім. В.І.Леніна" – тут радіаційний фон може сягати аж 1200 мікрорентген/год, коли біля самої станції фон не перевищує 300 мкР/год. Для порівняння, радіаційний фон Києва становить близько 11 мкР/год.

Проект "Укриття"

Спорудження "укриття" у вигляді арки над зруйнованим реактором Чорнобильської АЕС розпочалось у 2012 році.

Його ширина становить 257 метрів, довжина – 150 і висота 108 метрів. Вага конструкцій сягає 29 000 тонн. Щодня над будівництвом арки працювало близько 3000 осіб.



Будівництво "Укриття" над зруйнованим реактором Чорнобильської АЕС

Європейські дороги

Ага, зараз будете здивовані або й взагалі не повірите, але дороги у зоні відчуження ідеально рівні, без єдиної вибоїни.

Рівне асфальтне покриття покладено, щоб не розкидати радіоактивні відходи, які перевозяться у вантажівках на дослідження або зберігання. Максимальна швидкість руху для вантажівки з відходами – 40 км/год.

Чорнобильська катастрофа: нове життя

Природа, позбавлена ​​впливу людини протягом 30 років, завирувала у зоні ЧАЕС з новою силою – Чорнобиль кишить дикими тваринами.

Чорнобиль кишить дикими тваринами

Популяція та різноманіття видів у зоні відчуження можуть конкурувати із найвідомішими заповідниками та національними парками світу.

Тут процвітає популяція вовків, оленів, орлів, бобрів, лисиць та інших тварин. А також тут знову з’явились унікальні для нашої країни бурі ведмеді.

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У зоні відчуження науковці також зафіксували рисей, диких кабанів, лосів, зайців, річкових видр, косуль, сов, журавлів та інших тварин.

Також у зоні відчуження є кілька видів кажанів, які занесені до міжнародної "Червоної книги".



Чорнобиль кишить унікальними тваринами

Аварія на Чорнобилі: фільм "Арка"

Про Чорнобиль вже зняли чимало фільмів, але короткометражний фільм-постсимфонія "Арка", повністю знятий у Чорнобильській зоні зібрав престижні нагороди по всьому світу.

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В основу фільму лягла історія хлопчика, що виріс в Прип'яті, кадри кінохроніки, а також музика, спеціально написана для фільму.

Тизер фільму "Арка" – відео

Кліпи у зоні відчуження

Культовий гурт Pink Floyd презентував у 2014 році кліп на композицію "Marooned", знятий у місті-привиді Прип'яті. Його на каналі гурту переглянули 19 млн разів.

Pink Floyd – Marooned: дивіться відео



Також історія про Чорнобиль увійшла до короткометражного фільму-мандрівки шотландського поп-рок співака Паоло Нутіні. Кліп знімався на пісню "Iron Sky". Відео переглянули понад 2 млн разів.

Paolo Nutini – Iron Sky: дивіться відео

Влітку 2018-го британська брит-поп рок-група Suede презентувала кліп на пісню "Life Is Golden". Відео зібрало на YouTube понад 845 тисяч переглядів.

Suede – Life Is Golden: дивіться відео

Що сталось на Чорнобильській АЕС – відео