"Давай їдь звідси!": в Росії школярі освистали Путіна

Президент Росії Володимир Путін здійснив візит у Дагестан, проте місцеві школярі не надто зраділи приїзду господаря Кремля. Так, дітлахи зустріли його несхвальним свистом і закликами швидше покинути Махачкалу.

Про це свідчить відео, опубліковане на YouTube-каналі "Новое Дело".

На відео видно, що якраз у той момент, коли Путін вже сідав до салону автомобіля свого кортежу, окрім оплесків чутно, як місцеві підлітки вигукують на адресу президента Росії досить неприємні речі.

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"До побачення, давай їдь звідси! До побачення, не потрібний ти нам!", – вигукували глузливим тоном школярі.

Дивіться відео, як дагестанські діти виганяють Путіна