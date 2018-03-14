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ПАРАЛІМПІАДА-2018 СТІВЕН ХОКІНГ ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ВОЛОДИМИР РУБАН

"Давай їдь звідси!": в Росії школярі освистали Путіна

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Путіна в Дагестані затролили місцеві школярі
Путіна в Дагестані затролили місцеві школярі / Фото з вільних мереж

Президент Росії Володимир Путін здійснив візит у Дагестан, проте місцеві школярі не надто зраділи приїзду господаря Кремля. Так, дітлахи зустріли його несхвальним свистом і закликами швидше покинути Махачкалу.

Про це свідчить відео, опубліковане на YouTube-каналі "Новое Дело".

На відео видно, що якраз у той момент, коли Путін вже сідав до салону автомобіля свого кортежу, окрім оплесків чутно, як місцеві підлітки вигукують на адресу президента Росії досить неприємні речі.

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"До побачення, давай їдь звідси! До побачення, не потрібний ти нам!", – вигукували глузливим тоном школярі.

Дивіться відео, як дагестанські діти виганяють Путіна

Теги: Володимир Путін Новини Росії Діти Курйозні новини
Джерело: 24 Канал
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