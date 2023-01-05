Про це 24 Каналу розповів CEO розвідувальної агенції Molfar Артем Старосєк. Він назвав причетних до депортації дітей та окреслив причини, навіщо росіянам це потрібно.

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Хто керує процесом

За його словами, агенція Molfar почала це розслідування приблизно пів року назад.

На той час було багато інформації щодо депортації дітей в Росію. У ЗМІ лунали різні цифри – нібито вивезли від 300 до 700 тисяч дітей,

– зазначив він.

Старосєк вважає, що напрямком пошуку дітей мають займатися спецслужби та Управління зі справ дітей.

"Нас зацікавило, хто стоїть за цим процесом, тому що рандомно вивозити таку кількість дітей неможливо. Це має бути керований процес", – зауважив він.

Розслідувачі дійшли висновку, що, скоріше за все, цим займається уповноважена з прав дітей в Росії Марія Львова-Бєлова (вона також відома як "Кривава Мері" – таке прізвисько вона отримала в Україні, і на думку Артема Старосєка, "це ще дуже толерантно щодо неї").

Ми подивились інформацію про неї, нічого цікавого не знайшли й відклали цю справу. Але пізніше до нас звернулись ймовірно батьки однієї дитини, яку було депортовано до Росії. І вони натякнули, що до цього причетна та сама жіночка. Тоді ми вирішили вдруге дослідити її діяльність,

– наголосив Старосєк.

Він розповів, що у неї є фотографії з Путіним, також з'явилось свіже фото з її зустрічі з ватажками так званих "ДНР" і "ЛНР", де вони обговорювали питання дітей.

"Ми детальніше проаналізували їхній сайт – на ньому на прихованих директоріях були розміщенні рапорти про їхню роботу за пів року – рік. І там вказана кількість депортованих – 600 українських дітей розміщені у семи точках в Росії", – підкреслив співрозмовник.

На його думку, скоріш за все, це брехня, адже в одному з інтерв'ю Львова-Бєлова згадувала вже про 2 тисячі дітей, що були вивезені з України.

"Але ймовірно ці цифри ще більше", – зазначив він.

Діти як елемент шантажу

За його словами, в зоні ризику є українські діти, які проживають на тимчасово окупованих територіях, і це зазвичай сироти, батьки яких загинули внаслідок російської агресії.

Щодо точної кількості вивезених дітей – важко сказати, ми не проводили таку оцінку. Але за інформацією західних видань – це 700 тисяч. Є оцінка від міноборони Росії – це 300 тисяч. Українські правозахисники також вказують на кількість 300 тисяч. Тому треба орієнтуватися приблизно на ці цифри,

– наголошує він.

Старосєк мовить, що випадки депортації українських дітей з окупованих територій відбуваються ймовірно з 2014 року. Проте таких випадків було набагато менше, тому що й меншою була окупована територія, набагато менше російських військових перебували в Україні і було менше агресії. Зараз кількість вивезених дітей зросла відповідно до кількості росіян, які потрапили на територію України.

Проте є випадки, коли депортованих дітей повертають до України.

"Останні тижні я бачив новини про те, що декілька дітей повернули. Дуже сподіваюсь, що з успіхами ЗСУ ця кількість буде збільшуватись, тому що для Росії це також елемент шантажу. Вони можуть використовувати наших дітей приблизно так само, як використовують наших військових – для обміну", – вважає він

Навіщо росіяни вивозять дітей з України

На думку CEO розвідувальної агенції Molfar, на питання, навіщо росіяни вивозять українських дітей до Росії, є декілька відповідей:

тому що вони – імперіалісти та займаються геноцидом української нації вже кілька сотень років. І це просто один з елементів геноциду;

вони недостатньо виховані та не розуміють причину;

на це рішення впливає російська пропаганда. Деякою мірою вони можуть думати, що роблять правильні речі та допомагають Україні – вважають себе, як то кажуть, "спасатєлями".

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Міжнародний злочин

Депортація дітей – це злочин міжнародного рівня і потрібно зробити все можливе, щоб ввести цю проблему в юридичну площину і покарати винних.

Треба робити документацію цих злочинів. Цим займаються українські правозахисники – "Східна правозахисна група" та "Інститут стратегічних досліджень". Вони опублікували репорти, в яких було задокументовано кілька випадків депортації дітей,

– зазначив він.

Артем Старосєк зауважив, що британське видання Sky News отримали відеозапис з дитячого будинку в Херсоні звідти російські військові вивозили українських дітей.

"Це теж певною мірою документація, підтверджена фото і відео доказами, яка дозволяє вивести цю тему в західні ЗМІ", – наголосив він.

На його думку, саме розголос цієї теми в західній пресі – це найбільш значний момент, тому що це впливає на роботу іноземних правозахисних груп і це частково впливає на позицію Заходу, а також на кількість зброї, яку нам постачатимуть.

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Депортація українських дітей до Росії: коротко