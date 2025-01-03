Передусім, варто звернути на порядок на кухні та у ванній кімнаті, пише 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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Список місць у квартирі, які слід прибрати

Килими та доріжки протягом року накопичують бруд, пил та алергени. Скористайтеся пилисосом, засобом для чищення плям або сумішшю води, оцту та мила.

Слід зазирнути під меблі. Пил, шерсть домашніх тварин і алергени часто збираються саме там. Обережно відсуньте меблі, щоб отримати доступ до важкодоступних місць. Використовуйте пилосос із насадкою з великим витягом, щоб видалити сміття, а потім пройдіться під меблями вологою шваброю.

Дуже багато бруду накопичується у важкодоступних для прибирання місцях / Фото Benjamin Moore

Духовка – ще одне місце, яким зазвичай нехтують під час прибирання. Особливо після напруженого святкового сезону, накопичений жир і залишки їжі в духовці можуть утворювати дим, запахи та навіть спричинити виникнення пожежі. Очищення духовки значно покращить її ефективність.

Після свят не забудьте очистити духовку від залишків їжі / Фото Future PLC

У брудній посудомийній машині теж може міститися цвіль, бактерії та частинки їжі, що призводить до неприємних запахів і зниження ефективності очищення.

Кухонна раковина є одним із найбільш використовуваних місць у домі, де скупчуються бактерії та бруд. Очистіть мийку харчовою содою, ретельно промийте та продезінфікуйте розчином оцту або відбілювача, розведеного водою.

У Новому році знайдіть час, щоб спорожнити та почистити свої холодильник і морозильну камеру. Зберігання продуктів у брудному холодильнику перетворює їжу на розсадник мікробів. Для ретельного новорічного прибирання почніть з того, що повністю спустоште холодильник і морозильну камеру та викиньте всю прострочену або зіпсовану їжу. Зніміть полиці і ящики, вимийте їх теплою водою з милом.

Подушки та наволочки контактують із вашою шкірою та волоссям протягом кількох годин щовечора, збираючи жир, піт, мертві клітини шкіри та бактерії. У дослідженні Amerisleep було виявлено, що наволочки містять у 17 000 разів більше бактерій, ніж сидіння унітазу, лише через тиждень після використання. З часом це накопичення бактерій може призвести до прищів, подразнення шкіри та навіть загострити респіраторні проблеми у людей з алергією або астмою.

Наволочки – одні із найбрудніших речей в оселі / Фото Parachute

Також слід не забувати про прання банних рушників.

Під час генерального прибирання нерідко ми забуваємо очищати віконні доріжки, а також поверхні, до яких часто торкаємося, на кшталт вимикачів світла, дверних ручок, пультів дистанційного керування тощо.

Дезінфекція усіх вище перерахованих зон допоможе зменшити поширення бактерій і вірусів і підтримувати здорове домашнє середовище.