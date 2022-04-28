У дітей були важкі травми

Про це розповів анестезіолог Маріупольської лікарні №4 Андрій Сербін. За його словами, загалом було близько 15 постраждалих дітей.

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Пригадує, що найстрашніше – черепно-мозкові травми. Їхня лікарня не спеціалізувалася на нейротравмах, тому там не було нейрохірургів.

Був епізод, коли надійшли двоє дітей – 10 та 16 років. Вони не були родичами, але їх привезли з одного місця з важкими черепно-мозковими травмами. Лікарі не могли їм допомогти. Лише знеболили. Поклали один на одного. Накрили ковдрою. І все,

– пригадав Андрій.

Лікарі працювали на межі своїх можливостей

Також лікар пригадав, як медикам вдалось врятувати дівчинку Аню. Внаслідок вибуху автомобільне колесо відкинуло та вдарило дівчинку по потилиці.

Один із наших молодих травматологів виконав декомпресійну трепанацію черепа. Операцію, яка взагалі не входить до його зони професійних компетенцій. Це так само, якби терапевт видалив апендицит,

– ділиться Андрій Сербін.

Наразі лікар з колегами уже виїхали з Маріуполя. Залишатись у місті ставало усе небезпечніше, медичних матеріалів для порятунку людей усе менше. Жодних засобів для допомоги.

Ситуація у місті критична

До слова, боєць "Азову" з позивним Нава розповіла, що наразі ситуація в госпіталі у Маріуполі критична. Медикам дуже важко працювати під обстрілами – росіяни відразу цілеспрямовано гатять по машинах медичної допомоги.

Лікарям доводиться оперувати людей під світлом ліхтаря. Не вистачає медиків та медичних сестер, адже серед них є і двохсоті, і трьохсоті.

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