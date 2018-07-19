Дітям давали якісь таблетки від температури, – Денісова розповіла подробиці отруєння в таборі

Українська омбудсвумен Людмила Денісова зазначила, що 20 липня повинні оприлюднити всі результати перевірки в даному таборі. Тоді якраз і з’ясується, що все-таки там відбулося.

Про це вона розповіла у прямому ефірі 24 каналу.

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"Я побачила те, що лікарка табору не зреагувала на те, що захворіли діти. Вона практично півдоби нікому не повідомляла про цю ситуацію та навіть не викликала швидку медичну допомогу. Коли вже через 5 годин було попереджено директорку, то та також ніяких відповідних заходів не вжила. І це при тому, що в деяких дітей підвищилася температура аж до 40,9 градусів", – сказала Денісова.

Коли ізолятор був переповнений, директорка відправляла їх у звичайні палати, де вони залишалися самі. Їм лише давали якісь таблетки від температури,

– заявила українська омбудсвумен.

За її словами, в таборі вона побачила погані умови для життя дітей.



Табір на Донеччині, де отруїлись діти

"Там переповнені кімнати, які не відповідають медичним і санітарним нормам. Ліжка, ковдри, подушки – це все застаріле, ще з радянських часів. Харчоблок також застарілдий і умови зберігання продуктів не відповідають санітарним нормам. Тому саме всі ці умови, харчування і запізнений медогляд – привели до того, що майже 100 дітей і дорослих були інфіковані.

Нагадаємо, 16 липня стало відомо про погане самопочуття після вечері приблизно 60 дітей у дитячому таборі "Яструбок" на Донеччині. Вранці 18 липня з’явилась інформація, що внаслідок отруєння у цьому закладі госпіталізовано 84 особи, з них 68 дітей. Наразі відомо, що в таборі отруїлася 91 особа, з яких 76 – діти.