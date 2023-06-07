Після того, як дівчинку знайшли, її одразу відправили до медичного закладу. Віолетта постійно перебувала під наглядом лікарів.

До теми Пробула в лісі 4 дні: лікарі розповіли про стан 2-річної Віолетти, яку шукали на Харківщині

Віолетту Мужичук виписали з лікарні

Медики 7 червня дозволили мамі забрати Віолетту додому. Жінка вирішила зателефонувати поліцейським, які всі ті страшні дні перебували поруч і організовували пошуки дитини.

Заступник начальника ГУНП в Харківській області В'ячеслав Давиденко і начальник управління карного розшуку Роман Іващенко досі не можуть спокійно згадувати час, коли цілодобово шукали 2- річну дитину. Тому повідомлення її мами про виписку не залишилося без уваги.

Офіцери поліції приїхали до лікарні, вручили подарунки для всіх дітей родини та поспілкувалися з маленькою Віолеттою. На запитання Іващенка, чи буде дівчинка ходити ще сама до лісу, вона прошепотіла, що ні, та пригорнулася до мами.

За словами Давиденка, з дитиною все добре, лікарі надали їй всю необхідну допомогу. Віолетта знову посміхається і навіть погодилася на фото. Поліцейські досі вважають дивом порятунок дитини та дякують всім, хто брав участь у її пошуку.

Віолетта поїхала з лікарні додому / Фото поліції Харківської області

Що відомо про зникнення 2-річної Віолетти на Харківщині