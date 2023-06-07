После того, как девочку нашли, ее сразу отправили в медицинское учреждение. Виолетта постоянно находилась под наблюдением врачей.

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Виолетту Мужичук выписали из больницы

Медики 7 июня разрешили маме забрать Виолетту домой. Женщина решила позвонить полицейским, которые все те страшные дни находились рядом и организовывали поиски ребенка.

Заместитель начальника ГУНП в Харьковской области Вячеслав Давыденко и начальник управления уголовного розыска Роман Иващенко до сих пор не могут спокойно вспоминать время, когда круглосуточно искали 2-летнего ребенка. Поэтому сообщение мамы о выписке не осталось без внимания.

Офицеры полиции приехали в больницу, вручили подарки для всех детей семьи и пообщались с маленькой Виолеттой. На вопрос Иващенко, будет ли девочка ходить еще сама в лес, она прошептала, что нет, и прильнула к маме.

По словам Давыденко, с ребенком все хорошо, врачи оказали ему всю необходимую помощь. Виолетта снова улыбается и даже согласилась на фото. Полицейские до сих пор считают чудом спасение ребенка и благодарят всех, кто участвовал в его поиске.

Виолетта уехала из больницы домой / Фото полиции Харьковской области

Что известно об исчезновении 2-летней Виолетты в Харьковской области