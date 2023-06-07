После того, как девочку нашли, ее сразу отправили в медицинское учреждение. Виолетта постоянно находилась под наблюдением врачей.
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Виолетту Мужичук выписали из больницы
Медики 7 июня разрешили маме забрать Виолетту домой. Женщина решила позвонить полицейским, которые все те страшные дни находились рядом и организовывали поиски ребенка.
Заместитель начальника ГУНП в Харьковской области Вячеслав Давыденко и начальник управления уголовного розыска Роман Иващенко до сих пор не могут спокойно вспоминать время, когда круглосуточно искали 2-летнего ребенка. Поэтому сообщение мамы о выписке не осталось без внимания.
Офицеры полиции приехали в больницу, вручили подарки для всех детей семьи и пообщались с маленькой Виолеттой. На вопрос Иващенко, будет ли девочка ходить еще сама в лес, она прошептала, что нет, и прильнула к маме.
По словам Давыденко, с ребенком все хорошо, врачи оказали ему всю необходимую помощь. Виолетта снова улыбается и даже согласилась на фото. Полицейские до сих пор считают чудом спасение ребенка и благодарят всех, кто участвовал в его поиске.
Виолетта уехала из больницы домой / Фото полиции Харьковской области
Что известно об исчезновении 2-летней Виолетты в Харьковской области
- В полиции Харьковской области сообщили, что 2-летняя Виолетта Мужичук пропала ориентировочно в 19:00 23 мая.
- Она была на своем дворе в селе Скрипаи Слобожанской общины. Девочка играла с братом-близнецом, а затем ушла в неизвестном направлении.
- Ребенка искали почти 4 суток. Начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов отметил, что его спасли сотрудники Богодуховского района.
- В МВД рассказали, что с девочкой все было хорошо. Однако она была уставшей, хотела пить и есть.
- Девочка – из многодетной семьи. Ее папа сейчас защищает Украину на фронте, а мать ухаживает за детьми дома.