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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО КВАРТАЛ 95 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

До церков УПЦ МП почали приносити ляльки, після того як священик відмовився відспівувати малюка

16:15, сьогодні 5931 Читать новость на русском
Іграшки під станами храму УПЦ МП у Запоріжжі
Іграшки під станами храму УПЦ МП у Запоріжжі / Заноза

По всій Україні до церков Православної церкви Московського патріархату люди почали зносити ляльки. Це сталося після того, як священослужителі УПЦ МП двічі відмовилися відспівувати малюка, якого вбив чоловік, що скоїв суїцид.

Нагадаємо, ввечері 31 грудня у Запоріжжі чоловік напідпитку вистрибнув з вікна багатоповерхового будинку і впав на 2-річну дитину. Малюк загинув. Під час похорону священик УПЦ МП Євген Молчанов відмовився відспівувати мертвого хлопчика, попри вмовляння батьків.

Після цього журналіст Юрій Гудименко запропонував принести до церкво УПЦ МП ляльки в знак обурення діями священиків. Фото з іграшками під стінами храму з’явилися по всій Україні.

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До слова, після цього в усіх храмах Запорізької єпархії Української православної церкви Київського патріархату оголосили про проведення заупокійного богослужіння за душу Євгенія.

Теги: Новини України УПЦ МП Запоріжжя Діти релігія
Джерело: 24 Канал
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