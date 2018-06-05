"До уваги кілерів": журналіст повідомив, що поліція взяла його під охорону

Заступник генерального директора кримськотатарського каналу ATR Айдер Муждабаєв повідомив, що до нього приставили охорону із Нацполіції.

Про це Муждабаєв написав на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: "Дайте ожити": Бабченко сказав, за скільки готовий дати ексклюзивне інтерв'ю і хто погодився

До уваги кілерів, які розглядають комерційні пропозиції повбивати українських журналістів за російські гроші. Тепер це і для вас може бути не безкоштовно. З сьогоднішнього дня мене постійно охороняє Національна поліція України, а там хлопці з досвідом, які і помітять, і не промахнуться засобами особистого захисту теж нормально. Коротше, якщо що, – ласкаво просимо в пекло,

– зазначив Муждабаєв.

До слова, Муждабаєв є заступником генерального директора на кримськотатарському телеканалі ATR, де працює й журналіст Аркадій Бабченко. Муждабаєв одним з перших прибув на місце "вбивства" Бабченка 29 травня у Києві.

Після резонансної спецоперації українських спецслужб російському журналістові та його родині надали цілодобову охорону.