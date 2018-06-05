12:01
5 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
25°C 14°C
  • середа
    19°C 13°C
  • четвер
    23°C 10°C
  • п'ятниця
    25°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Російське кохання Трампа. Життя без Путіна
Вєсті Кремля
19:14, 2 червня
Вєсті.UA. Мрії Тимошенко. Клоун Царьов
Вєсті.UA
21:32, 4 червня
Куди
ЦРУ
09:14, 1 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Студентська сесія
Згадати все
00:27, 2 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА

"До уваги кілерів": журналіст повідомив, що поліція взяла його під охорону

240 Читать новость на русском
Айдеру Муждабаєву надали охорону
Айдеру Муждабаєву надали охорону / Facebook

Заступник генерального директора кримськотатарського каналу ATR Айдер Муждабаєв повідомив, що до нього приставили охорону із Нацполіції.

Про це Муждабаєв написав на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: "Дайте ожити": Бабченко сказав, за скільки готовий дати ексклюзивне інтерв'ю і хто погодився

До уваги кілерів, які розглядають комерційні пропозиції повбивати українських журналістів за російські гроші. Тепер це і для вас може бути не безкоштовно. З сьогоднішнього дня мене постійно охороняє Національна поліція України, а там хлопці з досвідом, які і помітять, і не промахнуться засобами особистого захисту теж нормально. Коротше, якщо що, – ласкаво просимо в пекло,
– зазначив Муждабаєв.

До слова, Муждабаєв є заступником генерального директора на кримськотатарському телеканалі ATR, де працює й журналіст Аркадій Бабченко. Муждабаєв одним з перших прибув на місце "вбивства" Бабченка 29 травня у Києві.

Після резонансної спецоперації українських спецслужб російському журналістові та його родині надали цілодобову охорону.

Теги: Новини України Поліція журналісти ЗМІ "Вбивство" Аркадія Бабченка
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як менеджерам державних компаній виплачують мільйонні премії у доларах
сьогодні, 11:00 Як менеджерам державних компаній виплачують мільйонні премії у доларах
Тетяна Мартинюк 298
Як оформити біометричний паспорт дитині в Україні: нюанси і відмінності
сьогодні, 10:01 Як оформити біометричний паспорт дитині в Україні: нюанси і відмінності
Яніна Ткачук 3129
Як зробити літні кавові коктейлі: легкі освіжаючі рецепти
4 червня, 14:17 Як зробити літні кавові коктейлі: легкі освіжаючі рецепти
1236
Технології охолодження продуктів, які не залишать байдужими
4 червня, 12:03 Технології охолодження продуктів, які не залишать байдужими
2
Антрацит как средство гибридной войны
сьогодні, 08:40 Антрацит как средство гибридной войны
Віталій Кулик 647
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук