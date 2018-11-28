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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Досі курсують автобуси до Москви: що відбувається в Сумах, де ввели воєнний стан

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      Сумщина потрапила до списку областей України, у яких ввели воєнний стан. Проте це ніяк не позначилося на населенні та роботі приватних чи соціальних закладів.

      Про це розповіла кореспондентка 24 каналу у прямому ефірі.

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      Наразі у Сумах не планують створювати військово-цивільну адміністрацію. Натомість керівництво області пообіцяло розгорнути військовий штаб, на створення якого є 10 діб від моменту введення воєнного стану.

      Зазначимо, що паніки серед населення немає. Проте, цікавим є той факт, що в Сумах досі курсують автобуси за напрямком Суми – Курськ та Суми – Москва. Адміністрація вокзалу ж запевнила, що поки не було розпорядження про зміну цих маршрутів.

      Єдина незручність, про яку розповів голова Сумської ОДА, то це те, що будуть перевіряти документи у сумчан і жителів області. А також передбачається посилене патрулювання вулиць у нічний час. Під час яких, правоохоронці можуть зупинити людину та перевірити його документи.

      Будуть вводити на прикордонних районах пости на в’їзді та виїзді. У Сумах, наприклад, таких має бути шість. 

      Нагадаємо, що 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Згодом, Росія захопила три українських судна.

      У ніч на 26 листопада пройшло засідання РНБО, на якому розглянули питання ймовірного запровадження воєнного стану в Україні у зв'язку з ескалацією конфлікту в Азовському морі. Петро Порошенко заявиа, що воєнний стан жодним чином не зачепить права та свободи громадян України, а стосуватиметься здебільшого різних військових заходів, що у разі вторгнення дозволять швидше мобілізувати всі ресурси.

      Що таке воєнний стан?Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.

       

       

      Теги: Воєнний стан в Україні Новини України Новини Росії Суми Транспорт
      Джерело: 24 канал
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