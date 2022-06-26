Дитячий майданчик на території дошкільного закладу зруйнований. На місці, де нещодавно бавились діти, величезна вирва розміром приблизно 7 метрів.

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Кольорова будівля стала зовсім нерадісною

Від вибухової хвилі повибивало вікна у будівлі дитсадка, зруйновано гойдалки та пошкоджено паркан. Чи перебував хтось на території садочка і чи є там постраждалі наразі невідомо.

Росіяни поцілили у дитсадок: фото 24 канал

Руйнування дитячого садка: дивіться відео

Під прицілом опинилась багатоповерхівка

Нагадаємо, що зранку 26 червня російська ракета влучила у дах 9-поверхового будинку. Внаслідок удару завалилися 3 верхні поверхи. У будинку почалась пожежа, вогонь поширився на площу близько 300 квадратних метрів. Мешканців двох будинків одразу евакуювали. Насамперед з будинку, у який влучила ракета, евакуювали 25 людей.

Наразі на місці події працюють медики та рятувальники, тривають пошуково-рятувальні роботи. Наразі до лікарень госпіталізували 5 людей, з низ 3 дістали з-під завалів. Серед них 7-річна дівчинка, її мама та ще одна жінка. До слова, одна з жінок, яку врятували з-під завалів, виявилась громадянкою Росії.

Зверніть увагу: впродовж червня росіяни вже вдруге обстріляли столицю. 5 червня близько 5 ранку окупанти вгатили по Києву з Каспійського моря. Вибухи стались у Дарницькому та Дніпровському районах столиці. Тоді, на щастя, минулося без жертв. Однак одна людина зазнала поранень і потрапила до лікарні.

Нинішній обстріл Києва: що відомо

26 червня ворог завдав удару по столиці України теж з Каспійського моря, а саме зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 і Ту-160.

На озброєнні Ту-95 і Ту-160 стоять високоточні ракети типу Х-101, дальність який сягає 5 500 кілометрів. Тож вони злітають у Росії та запускають ракети, з легкістю досягаючи до України.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що окупанти пустили на Київ 4 високоточні ракети.

Тим часом речник командування Повітряний сил Юрій Ігнат каже, що російські загарбники випустили по Києву від 4 до 6 ракет. Підрозділи протиповітряної оборони збили частину ракет. Уламки однієї вже знайшли, а інші – досі шукають.

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