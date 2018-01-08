Другий день продовжує горіти танкер в Східно-Китайському морі: жодної інформації про екіпаж
11:00, сьогодні 244 Читать новость на русском
Танкер з іранською нафтою, який зіштовхнувся з китайським вантажним кораблем в Східно-Китайському морі 7 січня, все ще продовжує горіти.
Про це повідомив офіційний представник берегової охорони Південної Кореї, пише Reuters.
Наразі немає жодної інформації про екіпаж танкера, який складається з 32 людей. Про це розповів чиновник, який відмовився назвати своє ім'я, оскільки йому заборонено розмовляти зі ЗМІ з приводу цієї ситуації.
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Зареєстрований в Панамі танкер вийшов з Ірану в Південну Корею, перевозячи 136 тисяч тонн конденсату, надлегку нафту.
Джерело: 24 Канал
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