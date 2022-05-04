Трагедія сталася близько 19:20 на трасі Київ – Чоп неподалік села Ситне. Про жертв та обставити ДТП, з посиланням на дані поліції, пише 24 канал.

Важливо Смертельна аварія на Рівненщині: у поліції підтвердили загибель 26 людей

Як зітнулися автівки

За інформацією поліції, ДТП спровокував водій мікроавтобуса Mercedes-Benz Vito. Керманич вирішив здійснити обгін та виїхав на зустрічну смугу. Там він зіткнувся з бензовозом. Далі ж бензовоз також потрапив на зустрічну й заїхав у пасажирський автобус Setra. Після того, автомобілі спалахнули.

Через це ділянку дороги зі сторони Рівного та Львова перекрили. Патрульна поліція організувала для водіїв об'їзд.

Майже пів сотні рятувальників гасили пожежу

На гасіння пожежі виїхали 44 рятувальники та 7 одиниць техніки. Вже о 22:30 голова Рівненської ОВА Віталій Коваль повідомив, що вогонь локалізували.

Дивіться відео з гасіння пожежі після ДТП:



Після зіткнення автівки спалахнули

На фото з місця події видно, що після пожежі від автобуса залишився лише металевий каркас.



Все, що залишилося від автобуса / "Рівненські новини"

Автобус їхав до Польщі

У пасажирському автобусі перебули 35 пасажирів та один водій. За попередніми даними, транспорт курсував за маршрутом "Харків – Зґожелець". Усі пасажири їхали з Житомирської, Київської, Чернігівської, Харківської та Хмельницької областей.

Наймолодшому пасажиру було 17 років, 12 травня він мав відзначати своє повноліття, однак, на жаль, загинув у автотрощі. Усі решта були віком до 69 років.

Що відомо про жертв та постраждалих

водій Mercedes-Benz Vito загинув;

водій автобуса загинув;

також жертвами стали 24 пасажири, які їхали у Польщу;

ще 11 пасажирів постраждали;

водій бензовоза постраждав.

Особу водія мікроавтобуса досі не встановили. Також не вдалося встановити анкетні дані 3 пасажирів.



У ДТП на Рівненщині загинули 26 людей

На місце події виїхали 7 автомобілів швидкої допомоги. Постраждалих відвезли у лікарні в Дубно та Радивилові. Спершу було відомо про 16 жертв.

Зауважимо, що 2 людям дивом вдалося врятуватися. Так, другий водій автобуса мав підсісти у Львові, а ще один пасажир – в Бродах. Тому вони не застали страшної аварії, яка трапилася з їхнім автобусом.



Наслідки смертельної ДТП

Важливо! Рідні можуть отримати інформацію про учасників ДТП за номером телефону поліції – 067 675 42 92.

На ДТП відреагував президент

У вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський згадав про масштабну аварію. Він назвав її трагедією й висловив співчуття тим, хто втратив рідних та близьких у ДТП.

Сьогодні маємо ще одну трагічну новину. У Рівненській області сталася жахлива дорожньо-транспортна аварія. Зіткнулися автобус, легковик, бензовоз. Станом на зараз вже 17 загиблих, але жертв може бути більше,

– сказав глава держави.

Також він доручив надати усю необхідну допомогу постраждалим у ДТП.

До теми дивіться звернення Володимира Зеленського: відео