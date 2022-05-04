Трагедия произошла около 19:20 на трассе Киев – Чоп недалеко от села Сытное. О жертвах и обстоятельства ДТП, со ссылкой на данные полиции, пишет 24 канал.

Важно Смертельная авария в Ровненской области: в полиции подтвердили гибель 26 человек

Как столкнулись автомобили

По информации полиции, ДТП спровоцировал водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Vito. Водитель решил совершить обгон и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с бензовозом. Далее бензовоз также попал на встречную и вьехал в пассажирский автобус Setra. После этого, автомобили вспыхнули.

Поэтому участок дороги со стороны Ровно и Львова перекрыли. Патрульная полиция организовала для водителей объезд.

Почти полсотни спасателей тушили пожар

На тушение пожара выехали 44 спасателя и 7 единиц техники. Уже в 22:30 глава Ровненской ОВА Виталий Коваль сообщил, что огонь локализировали.

Смотрите видео тушения пожара после ДТП:



После столкновения машины вспыхнули

На фото с места происшествия видно, что после пожара от автобуса остался металлический каркас.



Все, что осталось от автобуса / "Ровненские новости"

Автобус ехал в Польшу

В пассажирском автобусе находились 35 пассажиров и один водитель. По предварительным данным, транспорт курсировал по маршруту "Харьков – Згожелец". Все пассажиры ехали из Житомирской, Киевской, Черниговской, Харьковской и Хмельницкой областей.

Самому молодому пассажиру было 17 лет, 12 мая он должен был отмечать свое совершеннолетие, однако, к сожалению, погиб в автотроще. Все остальные были в возрасте до 69 лет.

Что известно о жертвах и пострадавших

водитель Mercedes-Benz Vito погиб;

водитель автобуса погиб;

также жертвами стали 24 пассажира, которые ехали в Польшу;

еще 11 пассажиров пострадали;

водитель бензовоза пострадал.

Личность водителя микроавтобуса до сих пор не установили. Также не удалось установить анкетные данные 3 пассажиров.



В ДТП в Ровненской области погибли 26 человек

На место происшествия выехали 7 автомобилей скорой помощи. Пострадавших увезли в больницы в Дубно и Радивилове. Сначала было известно о 16 жертвах.

Заметим, что 2 человекам чудом удалось спастись. Так, второй водитель автобуса должен был подсесть во Львове, а еще один пассажир – в Бродах. Поэтому они не застали страшную аварию, которая произошла с их автобусом.



Последствия смертельного ДТП

Важно! Родные могут получить информацию об участниках ДТП по телефону полиции – 067 675 42 92.

На ДТП отреагировал президент

В вечернем обращении президент Владимир Зеленский упомянул о масштабной аварии. Он назвал ее трагедией и выразил соболезнования тем, кто потерял родных и близких в ДТП.

Сегодня есть еще одна трагическая новость. В Ровненской области произошла ужасная дорожно-транспортная авария. Столкнулись автобус, легковушка, бензовоз. На сегодня уже 17 погибших, но жертв может быть больше,

– сказал глава государства.

Также он поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в ДТП.

К теме смотрите обращение Владимира Зеленского: видео