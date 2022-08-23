Как объяснил 24 каналу Василий Матий, частный инвестор, девальвация не так страшна, если бы не было инфляции.

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По его словам, не все наши расходы связаны только с Украиной, ведь импортеры покупают продукцию во многих странах. Соответственно, продукция завозится по валюте, и цена на нее также растет, когда растет курс валют. Поэтому инфляция и девальвация тесно связаны. И, как правило, идут рядом.

Что делать, чтобы сэкономить в условиях войны

Василий Матий Частный инвестор, управляющий активами Часть сбережений следует хранить в валюте, которая защищена от девальвации национальной платежной единицы. А часть средств, если говорить о свободных средствах, вкладывать в государственные облигации. Они частично защищают от инфляции и средства не так быстро теряют покупательную способность.

Вдобавок, собеседник привел пример, когда в 2014-2015 годах, а затем 2019 году, национально платежная единица сильно окрепла относительно показателей кризисных лет. Поэтому можно надеяться, что то же будет в будущем после победы, когда в Украине будет высокий уровень поступлений иностранной валюты, в виде инвестиций.

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Это может привести к тому, что курс вернется к близким довоенным значениям. В свою очередь, он укрепится по сравнению с тем, что мы видим сейчас.

Прогнозы по инфляции на сегодня

По данным инфляционного отчета от НБУ, в 2022 году инфляция достигнет 31 процента, а в 2023 году начнет снижаться. Таким образом экономика вернется к росту.

Эксперт Илья Несходовский утверждает, что это достаточно реалистичный прогноз, учитывая факторы, формирующие инфляцию. По его прогнозам, инфляция будет не более 35 – 38 процентов.

Инфляция в Украине зависит от мировых трендов по инфляции, внутренней девальвации и плохой логистики.

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