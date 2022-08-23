Як пояснив 24 каналу Василь Матій, приватний інвестор, девальвація не така страшна, якби не було інфляції.
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За його словами, не усі наші витрати пов'язані лише з Україною, адже імпортери купують продукцію в багатьох країнах. Відповідно, продукція завозиться за валютою, і ціна на неї так само зростає, коли зростає курс валют. Тому інфляція та девальвація тісно пов'язані. І, як правило, йдуть поруч.
Що робити, аби заощадити в умовах війни
Частину заощаджень потрібно зберігати у валюті, яка захищена від девальвації національної платіжної одиниці. А частину коштів, якщо говорити про вільні кошти, вкладати у державні облігації. Вони частково захищають від інфляції, й кошти не так швидко втрачають купівельну здатність.
На додачу, співрозмовник навів приклад, коли у 2014 — 2015 роках, а потім 2019 році, національно платіжна одиниця сильно зміцніла щодо показників кризових років. Тому можна сподіватися, що те ж саме буде у майбутньому після перемоги, коли в Україні буде високий рівень надходжень іноземної валюти, у вигляді інвестицій.
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Це може призвести до того, що курс повернеться до близьких довоєнних значень. Своєю чергою, він зміцниться порівняно з тим, що ми бачимо зараз.
Прогнози щодо інфляції на сьогодні
За даними інфляційного звіту від НБУ, у 2022 році інфляція сягне 31 відсотка, а у 2023 році почне знижуватися. Таким чином, економіка повернеться до зростання.
- Експерт Ілля Несходовський стверджує, що це доволі реалістичний прогноз, враховуючи фактори, які формують інфляцію. За його прогнозами інфляція буде не більше 35 – 38 відсотків.
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Інфляція в Україні залежить від світових трендів по інфляції, від внутрішньої девальвації та поганої логістики.