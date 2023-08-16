Какой банк держит 82 миллиона долларов в BTC

Банк США SoFi, обслуживающий 6,2 миллиона клиентов, держит почти 85 миллионов долларов в биткойнах. Только за последний год финансовое учреждение удвоило свои запасы с 44 миллионов до 82 миллионов долларов.

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В настоящее время общий объем криптовалюты на балансе банка составляет 166 миллионов долларов и демонстрирует активную тенденцию к росту.

Обратите внимание! Банк активно поощряет своих клиентов пользоваться и инвестировать в биткойн. В учреждении сообщили, что за такие операции комиссия не будет сниматься.

Индекс алчности и страха среди криптоинвесторов вырос

Такой индекс определяет основные настроения криптоинвесторов на рынке, например 90%, означает, что они стали жаднее и выражают положительные настроения относительно будущего, а 10% – страх и пессимизм.

Похоже, что индекс достиг дна, потому что дневной сигнал (серый цвет) указывает на порыв вверх. После четырех недель консолидации этот индикатор является бычьим, и цены на биткоин могут восстановить восходящий тренд,

– сказал руководитель отдела исследований и стратегии Matrixport Маркус Тилен.

Последние исследования показали, что этот индекс поднялся с 30 до 60%.

WhiteBIT соблюдает стандарты Международной группы по противодействию отмыванию доходов (FATF). С помощью системы проверки адресов (AML) биржа подробно и в автоматическом режиме проверяет адреса кошельков, из которых клиенты осуществляют транзакции. Кроме того, пользователи могут самостоятельно проверить любой адрес на причастность к незаконной деятельности AML-сервисные биржи.