Как работает система 50-30-20

Использование метода 50-30-20 поможет новичкам разобраться со своим финансовым положением. Система разделяет ваш доход на частицы: 50%, 30%, 20%.

Читайте также Тренд на рост сохраняется: на сколько подорожали валюты сегодня

Благодаря такому распределению, человек может не только откладывать, а и инвестировать и экономить средства. Более того, при использовании этого метода, не нужно отказывать себе в удовольствии сходить в кафе или кино.

Как распределяются средства

50% откладываем на нужды

В этот пункт входят обязательные ежемесячные расходы, которые необходимы для покрытия основных потребностей. Такими считаются: питание, коммунальные услуги, платежи по ипотеке, арендная плата или обслуживание авто. Вам необходимо просмотреть указанные пункты и проанализировать их.

Обратите внимание! Если такие расходы составляют более 50% вашего дохода, нужно провести оптимизацию этих расходов.

30% тратим на желания

Эта категория включает в себя подписку на стриминговые сервисы, путешествия, ужины в кафе и различные развлечения. Также, пользуясь этими деньгами, можно улучшать уровень жизни, благодаря определенным покупкам. Например, обновляя технику.

20% откладываем на сбережения и инвестиции

Куда лучше вкладывать средства, читайте здесь.

Эксперты рекомендуют иметь подушку безопасности в сумме, которая полностью будет покрывать ваш уровень жизни на следующие 3 – 6 месяцев, даже при отсутствии дохода. Для этого, указанные 20% нужно не просто класть в тумбочку, а грамотно инвестировать.

WhiteBIT прагне надати своїм користувачам сервіс найвищого рівня, тому криптобіржа пропонує цілодобову службу підтримки. Звернутися за допомогою можна через електронну пошту, за телефоном або в чаті на вебсайті.