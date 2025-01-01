Как использовать тысячу Зеленского на лекарства

Однако только на лекарства отечественного производства, пишет 24 канал со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

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Так для рецептурных лекарств нужно предоставить рецепт от врача. Его можно получить:

во время личного приема;

дистанционно у своего семейного врача.

Рецепты выписываются не по торговому названию, а по названию действующего вещества,

– отметили в Министерстве.

То есть зная эту информацию, фармацевт может предложить лекарственные средства из утвержденного списка.

Заметьте! Кроме того, участников программы можно проверить с помощью штрихкода в Дії в разделе "Национальный кэшбек".

До какого числа можно подать заявку на помощь

Заявку можно подать до до 28 февраля 2025 года, то есть до конца зимы.

Сделать это можно через Дію или банк-партнер. Также еще один способ получить денежную выплату - через Укрпочту. Этот способ подойдет для тех людей, кто уже получает пенсию и другие социальные выплаты таким образом.

Обратите внимание! Для получения тысячи через Укрпочту никаких заявлений подавать не нужно.