Как рассказал 24 каналу Илья Несходовский, директор Института социально-экономической трансформации, такие эксперименты во время войны бессмысленны.

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Илья Несходовский Директор Института социально-экономической трансформации Подобного сбора нет ни в одной стране. Потому не вижу смысла экспериментировать во время войны. Цена ошибки сейчас очень высока.

Пострадает "белый" бизнес

По словам Ильи Несходовского, в случае решения о предлагаемом валютном сборе, бизнес достаточно легко перейдет на использование схем, которые снизят не только объемы закупки валюты под импорт, но и соответствующие объемы предложения. Следовательно, ожидаемого эффекта не будет.

При этом пострадает "белый" бизнес, ведь "схемные" бизнесы окажутся в более выгодных конкурентных условиях. К слову, речь не идет о нарушении украинского законодательства.

Сейчас в Украине нет обязанности для бизнеса продавать поступающую из-за рубежа валюту. Следовательно, либо экспортеры частично превратятся в импортеров, либо, например, будут торговать переуступкой долга, что украинским законодательством не запрещено. Или же юристы будут разрабатывать другие механизмы, чтобы валюта, поступившая в результате осуществления экспортных операций, шла на импорт,

– добавляет эксперт.

Манипуляции со стороны экспортеров

Директор Института социально-экономической трансформации отмечает: речь о том, что в результате введения валютного сбора в значительной степени пострадают экспортеры, не совсем верна. Надо понимать, что покупая сырье, производя из него продукцию, продавая его затем на экспорт и получая валютную выручку, бизнес не обязан продавать валюту. А значит, ему не нужно и покупать эту валюту. Она направляется на покупку сырья. Поэтому здесь мы иногда можем иметь дело с манипуляциями экспортеров.

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Здесь есть еще один нюанс. Сами разговоры о возможном введении налога на валюту для импортеров приводят к повышенному спросу на валюту, попытке бизнеса проплатить контракты заранее. Это тоже негативно влияет на ситуацию.

Напоминаем, что основная цель возможного введения налога на покупку валюты под импортные контракты до сих пор никем не озвучена.

Есть три возможных варианта:

Первая возможная цель – это снижение спроса на валюту. В результате введения такого сбора спрос на валюту должен упасть, что окажет положительное влияние на золотовалютные резервы.

Вторая возможная цель – влияние на торговое сальдо. Введение соответствующего сбора должно привести к росту стоимости импортных товаров в Украине на 10%. Как результат – конкуренция будет на стороне украинских товаров. И это должно быть одним из положительных эффектов от введения такого сбора.

Третья возможная цель – наполнение государственного бюджета. Упомянутый дополнительный сбор на валюту должен обеспечить дополнительные поступления в бюджет, и бюджетный дефицит должен покрываться.

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