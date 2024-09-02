Про це повідомив президент Володимир Зеленський сьогодні, 2 вересня.

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Створюємо програму гарантованого безкоштовного харчування для дітей у початковій школі – з 1-го до 4-го класу,

– зазначив президент.

Безпековий простір

Також, за словами Зеленського, МВС, Міносвіти, обласні адміністрації, Мінцифра, громади мають забезпечити повне виконання програми "Безпечна школа" – це створення реально надійного безпекового простору для всіх учнів та учениць, для кожної школи.

Зеленський зазначив, що цього року і в Запоріжжі, і в багатьох інших містах та громадах школи відкрилися для навчання офлайн.

Яким буде навчання у школах цьогоріч

Так, за даними озвученими президентом, понад 2 мільйони дітей зможуть навчатися у базовому шкільному форматі. Ще близько мільйона дітей – у змішаному форматі: і офлайн, і онлайн.

"Все це залежить від факторів безпеки. Від наявності укриттів у наших школах та спільних наших можливостей захищати життя", – додав президент.

Довідково. Зеленський повідомив, що перші 40 шкіл приєдналися до програми "Мрія". Застосунок допоможе планувати навчання дітей та їх вільний час.