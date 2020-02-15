Зеленская устроила совещание о здоровых условиях обучения в школах

Первая леди Украины Елена Зеленская и представители профильных министерств провели совещание о развитии безопасной и здоровой образовательной среды.

На рабочей встрече обсудили ход подготовки национальной стратегии по развитию безопасной и здоровой образовательной среды, сообщили на сайте Президента Украины.

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Цель национальной стратегии – формирование безопасных, комфортных и здоровых условий обучения в учреждениях образования. Эту стратегию во исполнение указа президента разрабатывают отраслевые министерства совместно с экспертами и общественными организациями.

В начале разработки стратегия была сфокусирована на 3 основных компонентах:

развитие физической культуры и усиление двигательной активности школьников,

развитие здорового питания и формирование у учащихся правильных пищевых привычек,

улучшение санитарно-гигиенических условий в украинских школах.

Работая над документом, рабочая группа проанализировала состояние дел. И после этого решили расширить стратегию, включив в нее:

цифровую гигиену и кибербезопасность,

медицинское обслуживание школьников,

обеспечение эффективного психологического сопровождения во время образовательного процесса,

предотвращение буллинга.

"Национальная стратегия содержит ценные компоненты, которые взаимосвязаны и дополняют друг друга. Согласен, что невозможно говорить о здоровье детей, сосредотачиваясь только на питании и забывая, например, о психологическом комфорте в классе. Или же – о физической подвижности без учета безопасного пространства", – прокомментировала Зеленская комплексность подхода, выбранного рабочей группой.

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Участие во встрече с Зеленской приняли министр образования и науки Анна Новосад, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, министр развития экономики Тимофей Милованов и министр культуры Владимир Бородянский, а также представители других профильных учреждений.

Сейчас разработка стратегии находится на завершающей стадии, документ планируется утвердить до конца февраля.