Сексуальній освіті в школах – так: Маша Єфросиніна закликала подумати про майбутнє дітей

Про своє ставлення до запровадження сексуальної освіти в українських школах розповіла телеведуча та актриса Маша Єфросиніна. Вона закликала не спекулювати на цій темі, а розробити корисну програму.

Свої думки на тему сексуальної освіти ведуча розповіла в інтерв’ю Уніану.

До слова: Шкільний предмет "Основи сім'ї" перевірять на наявність дискримінації

Я б закликала людей, які намагаються запровадити сексуальну освіту в школах, думати не про себе, не про те, як би вони сприйняли уроки по сексуальній освіті, і зовсім не про те, як до цього поставиться суспільство, а думати про дітей,

– пояснила Єфросиніна.

Телеведуча пояснила проблему на прикладі школи її доньки Нани (їй 15 років). За словами доньки Єфросиніної, всі спроби вчителів поговорити з учнями на тему сексуальної освіти, закінчуються сміхом у класі.

Можливо, потрібно дівчаток збирати окремо, а хлопчиків – окремо. Не тому, що є секрети, а для того, щоб отримати канал доступу в їх свідомість, щоб вони не кепкували, не закривалися, а вбирали цю інформацію,

– пояснила свою позицію Маша Єфросиніна.

Актриса пояснює, що сексуальна освіта стосується перш за все безпеки, а не власне сексу. Проводити самі заняття потрібно за допомогою мови, яку використовують підлітки. Так результат, за її словами, буде набагато ефективнішим.

В Україні вже існує шкільний факультативний курс, який містить сексуальну освіту – "Основи сім’ї". Проте підручник розкритикувала громадськість за надмірну релігійність, дискримінаційні та антинаукові тези, зокрема про гріховність аборту та шкоду контрацепції.

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Де викладали курс "Основи сім’ї"?