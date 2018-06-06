Екс-генсек НАТО оголосив про створення потужного органу для боротьби з російською пропагандою

Захід не готовий до нових атак Росії на ті 20 виборів, що пройдуть у наступні два роки в США та інших країнах світу.

Стратегія втручання у демократичні процеси набуває міжнародного характеру, а методи втручання різняться від виборів до виборів. Однак зусилля, спрямовані на боротьбу із російськими кампаніями з дезінформації, є неефективними, пишуть у статті для Politico колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен та колишній міністр внутрішньої безпеки США Майкл Чертофф.

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У США Росії довелося вдатися до незаконних засобів, щоб вплинути на політичну ситуацію. В Італії та Німеччині Кремль, поширюючи у соцмережах дописи, що сіють ворожнечу, може розраховувати на дружнє ставлення деяких німецьких партій до Москви, а також на свою економічну присутність у державі. Україна є епіцентром російської кампанії впливу, і там Москва максимально використовує весь набір наявних у неї засобів, починаючи з політичних вбивств та корупції, і закінчуючи тролінгом та кібератаками, зауважують автори публікації.

В рамках всього Північноатлантичного альянсу наша колективна відповідь Росії виглядає непереконливою та неорганізованою. (...) Тому ми створюємо Трансатлантичну комісію із недоторканності виборів. До її складу увійдуть політики, галузеві фахівці, працівники ЗМІ, експерти зі сфери інформаційних технологій і громадянського суспільства з обох берегів Атлантики. Наша мета полягає в тому, щоб посилити ту роботу, яка вже ведеться, і заповнити прогалини, що існують в механізмі наших колективних дій у відповідь. Щоб ефективно зупинити підступи і злочинні діяння Росії та інших сил, дуже важливо подолати два розколи: трансатлантичний і міжпартійний,

– пояснюють Расмуссен та Чертофф.

Як зазначається, до складу комісії увійдуть такі політики, як колишній віце-президент США Джо Байден і колишній заступник прем'єр-міністра Британії Нік Клегг, екс-редактор газети "Більд", а також екс-керівник інтернет-безпеки британського прем'єра Терези Мей. До роботи в комісії планують залучити парламенти по обидва боки Атлантики, аби вони проаналізували своє законодавство, провели інвентаризацію того, що вже робиться, а також підтримали і посилили ініціативи та організації, які працюють над цими питаннями.

"Сьогодні технології вважаються складовою частиною проблеми, але ми націлені перетворити їх у вирішення проблеми, використовуючи машинне навчання та штучний інтелект для виявлення і боротьби з аморальними діями в інформаційному полі. Повне викриття масштабів розвідувальної діяльності Росії та інших іноземних держав – це єдиний спосіб розробити комплексну стратегію протидії їй. Якщо ми не зробимо цього, до аналогічної деструктивної тактики почнуть вдаватися й інші держави, які прагнуть послабити нашу безпеку", – констатують автори статті.

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