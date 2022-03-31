Росія давно використовує фейки як важливий елемент гібридної війни проти України. А після відкритого нападу 24 лютого їхня кількість ще більше зросла, й теми стали ще цинічнішими. (Читайте про це в аналітичній статті "Інформаційна війна Росії: як окупанти заливають світ потоками брехні".)

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Українські експерти не втомлюються спростовувати фейки окупантів, тому ті постійно створюють та поширюють все новій й нові. Головні завдання цього підступного конвеєру – відволікати увагу від провалів армії РФ на фронті та від її злочинів на окупованих територіях.

Від вірусів до полонених



Документи полонених росіян / Фото з архіву 24 каналу

Довгий час російські пропагандисти та кремлівська влада мусували тему про зброю масового ураження, зокрема, про те, що начебто в Україні є біологічні лабораторії, де створюються смертельні віруси. Аби галас був якомога гучніший, окупанти понапридумували різні несусвітні байки – про секретні експерименти Пентагону на українських солдатах, про перелітних птахів, які розноситимуть хвороби, що вбивають винятково росіян, про участь у біопроєкті сина Байдена – Хантера і таке інше.

Але цивілізований світ "не купився" на ці вірусні фейки та навіть багато зазомбованих росіян засумнівалися, бо все явно було шите білими нитками. Тому зараз російська істерика про біологічні лабораторії вимушено пішла на спад. Натомість пропагандисти витягнули з нафталіну призабуту тему – про те, як начебто українські військові катують полонених.

ДОВІДКА



Знущання над полоненими – порушення 3-ї Женевської конвенції

Цей договір встановлює правила, яких повинні дотримуватися воюючі сторони при поводженні з військовополоненими протягом усього періоду їхнього перебування у полоні. Система захисту полонених включає положення про порядок їх інтернування, їх права на приміщення, одяг і харчування, на виконання гігієнічних вимог і надання медичної допомоги, забезпечення релігійних прав, надання можливості для інтелектуальної та фізичної діяльності. Забороняються щодо полонених різні акти насильства, залякування та будь-яка дискримінація. Вони мають право на повагу своєї особистості й честі.

Традиційний метод терористів

Росіяни та їхні посіпаки з терористичних "ДНР" і "ЛНР" раніше вже розкручували тему про буцімто катування полонених під час війни на Донбасі. Тоді вони переслідували мету, аналогічну сьогоднішній: намагалися відволікти увагу від власних масових злочинів. Бо з’являлося все більше неспростовних фактів про вбивства українських полонених (в першу чергу – добровольців і волонтерів) та про катування в’язнів у тюрмах терористів, куди потрапляли навіть мирні жителі тимчасово окупованих територій Донбасу. (Страшні подробиці читайте, наприклад, у статті "Катування в чотири етапи та життя у пеклі: що відомо про тюрму "Ізоляція".)

Й ось окупанти знову заспівали старі пісні про "українських нацистів", які "знущаються над полоненими" – нині ширяться відео, звучать звинувачення про порушення Женевської конвенції, летять скарги до міжнародних організацій…



Пресконференція окупантів у Києві. Тепер вони ллють сльози… / Фото з архіву 24 каналу

Спростування від головнокомандувача

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний одним з перших спростував фейки:

З метою дискредитації сил оборони України ворог знімає та поширює постановочні відео про нелюдське ставлення нібито "українських військових" до "російських полонених". Наголошую, військовослужбовці Збройних Сил України та інших законних військових формувань неухильно дотримуються норм міжнародного гуманітарного права.

Залужний також закликав усіх враховувати реалії інформаційно-психологічної війни і довіряти лише офіційним джерелам.

Власне, про те, що Україна цивілізовано поводиться з полоненими свідчать багаточисленні відео, а також публічні пресконференції, де росіяни навіть стверджують, що українці чинять з ними краще, ніж колишні командири в армії РФ. (Але на раша ТБ це не покажуть!) Саме тому деякі російські полонені прозріли й висловили бажання вступити в добровольчий легіон "Свобода Росії", що воюватиме в лавах ЗСУ.

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Знахідка Anonymous

Свій вклад у спростування міфу про "катування росіян" в Україні зробили хакери угрупування Anonymous. Під час однієї з кібератак на держоргани Росії вони скачали, а потім оприлюднили наказ Міноборони РФ про створення "відеоматеріалів з демонстрацією нелюдської поведінки військових ЗСУ стосовно полонених, які добровільно здалися у полон". Ось власне й відповідь, як і чому з’явилися фейкові відео.



Наказ Міноборони РФ / Фото з твітеру Anonymous

До речі, зверніть увагу на акцент – "добровільно здалися". Таким чином, російські чинуші намагаються залякати своїх військових в Україні, аби вони ні в якому разі не складали зброю.

Ще одна цікава деталь – наказ датований 21 березня, а підписав його не міністр оборони Сергій Шойгу, а тодішній тимчасовий виконувач обов'язків міністра Дмитро Булгаков. Це підтверджує інформацію про те, що великий друг Путіна – Шойгу в той час або серйозно хворів, або був відсторонений від керівництва так званою "спецоперацією" (обидві версії обговорювалися в медіа).

Про створення фейків щодо полонених: дивіться відео

Оцінка експерта

А режисерську та постановочну складові найпопулярнішого в мережі пропагандистського "фільму про катування полонених" оцінив міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко, який багато років працював на телебаченні й знається на цих питаннях.

Ткаченко одразу відзначив, що відео зліплене "досить кострубато". І далі по пунктам:

У "кадрі" видно, як начебто українські військові в ідеально чистих як для війни одностроях стріляють по нібито росіянах.

Номер авто на відео – старанно замилений. Тобто місце зйомки може бути де завгодно – від Ярославля до Владивостока.

Сині розпізнавальні стрічки української армії більше схожі на пакети для сміття, які поспіхом прив'язали.

Вата-шоу для російського споживання. Щодо "полонених" в цьому спектаклі – це дуже погана акторочка. Так що, не довіряйте фейкам, думайте, кому це потрібно, включайте критичне мислення,

– заявив міністр.

І додав, що поширювати ролик почали на кремлівських Телеграм-"смітниках". Тож висновки зрозумілі.

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