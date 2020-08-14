У Білорусі оголосили офіційні результати виборів президента. Українських волонтерів, затриманих у Мінську, випустили. Вагнерівців, затриманих у Білорусі, передали Росії. Київ опинився у жовтій зоні карантину. Тітушка призначили віцепрезидентом Української федерації MMA Київщини та одразу звільнили. Такими були головні новини п'ятниці, 14 серпня.

Найважливіші новини України і світу за сьогодні:

Офіційні результати виборів у Білорусі

Детально на цю тему ЦВК Білорусі оголосила остаточні результати голосування: у Лукашенка – 80%

Центральна виборча комісія Білорусі 14 серпня оголосила результати голосування на виборах президента. Загалом у голосуванні взяли участь 5 мільйонів 818 тисяч 956 осіб.

Якими є результати виборів

Олександр Лукашенко – 80,01% – 4 мільйони 661 тисяча 75 людей,

– 80,01% – 4 мільйони 661 тисяча 75 людей, Світлана Тихановська – 10,12% – 588 тисяч 622 людини.

Результати інших кандидатів:

Анна Конопацька – 1,67% – 97 тисяч 489 осіб,

Андрій Дмитрієв – 1,21% – 70 тисяч 671 людина

Сергій Черечень – 1,14% – 66 тисяч 613 виборців

Проти всіх – 4,59% – 267 тисяч 360 осіб.

Зверніть увагу! У штабі Тихановської вже заявили, що вони не визнають результатів, які оголосили в ЦВК. За їхніми даними, на дільницях у всіх районах Білорусі за головну суперницю Лукашенка проголосували 70 – 80%. Усі кандидати, крім, звісно, Олександра Лукашенка, подали скарги до Центрвиборчкому з метою оскаржити вибори. Проте їх комісія не прийняла.



Результати виборів у Білорусі / Інфографіка 24 каналу

Які плани у Світлани Тихановської? Кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська, яка зараз перебуває у Литві, закликала білоруську владу припинити насильство та піти на діалог з протестувальниками.

Також конкурентка Лукашенка заявила про збір підписів тих, хто голосував за неї, та створення Координаційної ради. До цього органу мають увійти представники громадянського суспільства і визначити мирні шляхи для трансферу влади.

Опозиціонерка Кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська, яка зараз перебуває у Литві, закликала білоруську владу припинити насильство та піти на діалог з протестувальниками.Також конкурентка Лукашенка заявила про збір підписів тих, хто голосував за неї, та створення Координаційної ради. До цього органу мають увійти представники громадянського суспільства і визначити мирні шляхи для трансферу влади.Опозиціонерка просить мерів міст організувати 15 – 16 серпня мирні мітинги.

У Мінську звільнили затриманих правозахисників

Під час протестів у Білорусі затримали 5 українських громадян. Трьох з них – Костянтина Рєуцького, Євгена Васильєва та Оксану Альошину відпустили 14 серпня.

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Українці вийшли на волю з Мінського СІЗО в Окрестіно. Український волонтер та правозахисник Костянтин Рєуцький прокоментував своє звільнення виданню TUT.BY.

За його словами, людей змусили підписувати протоколи, написані правоохоронцями. А тих, хто відмовлявся підписувати, били.

Дивіться відео з розповіддю звільненого з СІЗО:

Загалом звільнили 5 громадян України

Під вечір 14 серпня стало відомо про звільнення ще одного українця – Романа Шишка, якого затримали в Бресті. В МЗС України також повідомили, що Павло Чернявський, громадянин України, якого теж випустили з ізолятора, потрапив до лікарні. Чоловік після затримання почував себе погано. Згодом Чернявського відпустили на амбулаторне лікування

Коротко про затримання українських волонтерів

Учасників благодійної організації "Восток SOS" Рєуцького та Васильєва затримали у Мінську 12 серпня. Проти них одразу відкрили кримінальні справи за статтею "масові заворушення", що передбачають від 3 до 8 років ув'язнення.

МЗС України та президент Володимир Зеленський вимагали білоруську владу відпустити затриманих українців.

СІЗО в Білорусі – переповнені

Зазначимо, що у Білорусі понад дві тисячі осіб вже відпустили і наразі процес звільнення протестувальників триває. Так активно затриманих відпускають, бо ізолятори в країні – переповнені.

Важливо! У Білорусі шостий день тривають акції протести проти режиму Лукашенка. Загинули щонайменше двоє осіб, більше ніж тисяча – поранені. Детально про події у Білорусі читайте тут.

Білорусь передала бійців "Вагнера" Росії

Білорусь віддала 32 із 33 затриманих раніше бійців ПВК "Вагнера" Росії. Одного затриманого залишили, адже в нього білоруське громадянство. Клопотання про передачу бійців подав Генпрокурор Росії.

Зазначимо, що раніше Офіс генерального прокурора України звернувся до прокуратури Білорусі з запитом про видачу 28 вагнерівців, яких затримали під Мінськом. Серед них також є 9 громадян України. Усіх 28 бойовиків підозрюють в участі в терористичній організації. Вони брали участь у бойових діях на Донбасі на боці бойовиків.

Що кажуть у МЗС України? Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін зазначив, що після передачі вагнерівців Росії, питання про їхню екстрадицію вичерпується.

Коротко про затримання вагнерівців:

29 липня 32 бойовиків проросійського угрупування "Вагнера" затримали біля Мінська, одного спіймали на півдні країни.

За словами білоруської влади, метою перебування вагнерівців у країні була "дестабілізація ситуації під час виборчої кампанії".

Натомість російська влада, яка формально не має відношення до бойовиків, запевнила: Білорусь була лише відправною точкою для вагнерівців до Стамбула. Бойовики, мовляв, просто затрималися на довше, бо не встигли на літак.

Київ потрапив у жовту зону карантину

Київ опинився у жовтій зоні епідеміологічної небезпеки. З 17 серпня у столиці посилять карантинні обмеження і заборони для мешканців. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

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Заповненість ліжок у медзакладах Києва, що приймають хворих з COVID-19, зросла до 52,2%. Столиця готує до прийому нових хворих лікарні другої хвилі.

Що заборонено у Києві з 17 серпня:

Перебування в громадських спорудах, громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту – масок.

Перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу.

Заборона самовільно залишати місця самоізоляції чи обсервації людям, що перебувають в ізоляції.

Проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, релігійних, рекламних) заходів за участі понад однієї особи на 5 метрів квадратних площі будівлі або території, якщо захід проводиться на відкритому повітрі. Організатор заходу є відповідальним за дотримання учасниками фізичної дистанції не менше, ніж у 1,5 метри.

Заповненість залів кінотеатрів та закладів культури може бути не більшою за 50% місць.

Громадський транспорт – трамваї, тролейбуси, автобуси та маршрутні таксі – здійснюють перевезення пасажирів виключно в кількості місць для сидіння.

Ситуація з коронавірусом у столиці та Україні

У Києві підтвердили вже 10 160 випадків COVID-19. Від початку пандемії у столиці померли 150 людей. Подолали коронавірус 3 316 пацієнтів. За останню добу у столиці недугу діагностували у 150 осіб.

Загалом в Україні виявили 87 882 випадки коронавірусу, з них 2 011 – летальні. Від хвороби одужали 46 797 осіб. За останню добу приріст нових випадків був рекордним – 1732.

Кар'єрний ріст та падіння Вадима Тітушка

Вадим Тітушко, який у травні 2013 році був одним із тих, хто напав на журналістів під час масових акцій в Києві, став віцепрезидентом Української федерації MMA в Київській області.

Усе на тему Тітушка призначили та одразу звільнили з посади віцепрезидента федерації MMA в Київській області

Після розголосу цієї інформації, Українська федерація змішаних єдиноборств одразу виступила із заявою, що вони скасували призначення Тітушка.

На сьогоднішній день ця людина не має ніякого відношення до федерації UFMMA. Короткострокове призначення було зроблено на місцевому рівні, та скасоване одразу ж, як це стало відомо керівництву федерації,

– мовиться в повідомленні.



Вадим Тітушко у 2013 році / Фото Влада Соделя

Що відомо про Вадима Тітушка