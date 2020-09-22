Представник ЄС Жозеп Боррель відвідав Україну. Німеччина не зможе взятися за розслідування Олексія Навального. В Україні запустили єдиний електронний квиток. НБУ має повернути 130 мільйонів банку з оточення Януковича. Такими були головні новини 22 вересня.

Найважливіші новини України й світу за вівторок, 22 вересня:

Жозеп Боррель в Україні

Віцепрезидент Європейської комісії і представник ЄС з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель відвідав Україну. Тут він провів зустрічі з президентом Володимиром Зеленським і главою МЗС Дмитром Кулебою. На цих зустрічах обговорювалися низка актуальних питань.

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Питання безвізового режиму

Це складне питання. Що стосується призупинення безвізового режиму, то в ЄС є відповідний механізм, в межах якого готуються регулярні звіти про дотримання вимог,

– підкреслив Боррель.

Останній такий звіт був 10 липня 2020 року. Тоді звіт підтвердив, що Україна відповідає всім орієнтирам для продовження дії безвізового режиму. Жозеп Боррель запевняє, що така ж ситуація є і сьогодні.

Кредит ЄС для України

"Ми готові надати 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги, щоб допомогти Україні розв'язати проблеми, пов'язані з економічним спадом, що спричинила коронавірусна пандемія", – заявив представник ЄС.

Втім він наголосив, що для цього Україні необхідно конструктивно взаємодіяти з МВФ, а також виконати всі вимоги, які стосуються зміцнення верховенства права.

Ситуація в Криму й на Донбасі

Ключова увага під час зустрічі Борреля й Зеленського була приділена питанням мирного врегулювання на сході України та ситуації в тимчасово окупованому Криму.

Для нас ключове питання, щоб з'явився постійний дієвий майданчик, на якому підіймаються перш за все гуманітарні питання, питання прав людей, питання українців на території тимчасово окупованого Криму, загалом питання повернення нашої окупованої території,

– наголосив Володимир Зеленський.

Боррель готовий їхати в Білорусь

Жозеп Боррель заявив, що готовий їхати до Білорусі, аби стати посередником у переговорах між опозицією та владою. Втім щоб такий візит відбувся, на нього повинна погодитися білоруська влада.

"Я готовий поїхати до Мінська, якщо це може сприяти прогресу. До теперішнього часу Лукашенко відмовляється співпрацювати з Європейським союзом на будь-якому рівні", – зазначив керівник дипломатії Євросоюзу.

Німеччина не розслідуватиме отруєння Навального

Німецькі правоохоронці не зможуть розслідувати справу про отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального. Все тому, що злочин трапився не з громадянином їхньої країни й не на території Німеччини.

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Коли Ангела Меркель оголосила про те, що Навального отруїли, федеральний уряд Німеччини відразу звернувся за роз'ясненнями до генерального прокурора в Карлсруе. Його попросили пояснити, чи можна розслідувати цю справу в Німеччині.

Справа перебуває не в юрисдикції Німеччини. Відтак Берлін не може її розслідувати. Окрім того, це – не військовий злочин, тому Берлін не може посилатися на універсальну юрисдикцію згідно з Міжнародним кримінальним кодексом.

Втім, як зазначають у Мін'юсті країни, розслідування стане можливим, якщо Навальний помре в Німеччині. При цьому не виключено, що судові органи зможуть втрутитися, якщо його стан значно погіршиться.

В Україні запровадили єдиний е-квиток

В Україні запустили в продаж єдиний електронний квиток SmartTicket, який діятиме для потягів далекого сполучення й міського транспорту в Києві.

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При чому це лише перший етап. Наступний передбачатиме залучення у SmartTicket усіх видів транспорту: поїзди, автобуси, літаки й громадський транспорт. Також користувач зможе придбати єдиний квиток на кілька видів транспорту, поїзд і літак.

Зокрема вже у листопаді до єдиного е-квитка мають долучитись авіаперевізник SkyUp і сервіс автобусних перевезень Gunsel Lines. Також тривають перемовини з сервісом Bolt, щоб долучити до е-квитка таксі й самокати. Співпраця має початись вже у грудні.

На наступному етапі до сервісу SmartTicket мають долучитись інші українські міста:

Маріуполь,

Харків,

Львів.

Єдиний електронний квиток можна буде придбати на транспортному порталі електронних послуг e-transport.gov.ua і на SmartTicket.gov.ua.

Рішення суду в справі банку з оточення Януковича

Суд відмовився задовільнити апеляцію НБУ проти "Промислової інноваційної компанії", яка тісно пов'язана з фінансовим кланом експрезидента України Віктора Януковича.

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Тепер Національний банк України зобов'язаний виплатити їй майже 130 мільйонів гривень. Ця компанія є власником 71% акцій "Радикал банку", який створили у 2009 році.

У 2015 році НБУ відніс "Радикал банк" до категорії неплатоспроможних і призначив йому тимчасових керівників. У грудні 2016 року Вищий адмінсуд скасував рішення Нацбанку та визнав його протиправним.

Згодом Нацбанк посилався на "антиколомойський" закон про банки, який схвалили в травні 2020 року. Нацбанк заявив, що цей закон встановлює особливий порядок відшкодування, якщо рішення про виведення "Радикал банку" з ринку скасували.

Проте цей аргумент суд не переконав. Компанія заявила, що вона, як акціонер банку, зазнала збитків через рішення НБУ.