Юлію Тимошенко підключили до апарату ШВЛ, вона продовжує хворіти COVID-19. Зустріч радників голів нормандського формату, що була запланована на 28 серпня, скасована. Рада проголосувала за підвищення мінімальної зарплати. Карантин можуть продовжити щонайменше до листопада. Бойовиків з Донбасу перекидають під кордон з Білоруссю. Такими були головні новини 25 серпня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні, 25 серпня:

Тимошенко на ШВЛ

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Лідерку партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко, яка захворіла на коронавірус, підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Вона продовжує хворіти COVID-19 та перебуває у важкому стані.

Так, температура тіла політикині не опускається нижче 39 градусів.

За інформацією прессекретарки Тимошенко Марини Сороки, з 24 серпня Юлія Тимошенко отримує інтенсивний курс терапії, згідно з протоколом лікування.

Донька Тимошенко, Євгенія, та зять – Артур Чечоткін начебто переносять хворобу в легкій формі.

Продовження карантину

До теми Іноземцям з червоної зони можуть на 30 днів заборонити в'їзд до України: ініціатива уряду

Карантин в Україні, найімовірніше, продовжать щонайменше до листопада. Річ у тім, що термін адаптивного карантину, введеного урядом, збігає 31 серпня. Відтак, Кабмін планує продовжити його у зв’язку з несприятливою епідеміологічною ситуацією в країні.

Цю ініціативу підтримує й президент Зеленський. Глава держави, зокрема, виступає за введення заборони на роботу нічних клубів, концертів.

Карантин повинен залишатися адаптивним і необтяжливим для підприємців. Малий і середній бізнес повинен мати можливість правильно організувати роботу в нових умовах,

– вважає глава держави.

Зверніть увагу! Кабінет Міністрів може на 30 днів заборонити в'їзд іноземним громадянам із країн червоної зони. Водночас обмеження не мали б стосуватися водіїв транзитного транспорту та представників гуманітарних місій.

Рішення про продовження карантину уряд може прийняти вже 26 серпня під час свого засідання.

Мінімалка зросте з вересня

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Рада на позачерговому засіданні проголосувала за підвищення мінімальної зарплати до 5 тисяч гривень. Відтак, з 1 вересня мінімальна зарплата має збільшитися на 277 гривень.

За законопроєкт, що раніше вніс в Раду президент Зеленський проголосували 295 депутатів.

До речі, глава держави сподівається на ще два етапи збільшення мінімальної зарплати – з 5 до 6 тисяч, а впродовж 2021 року – до 6,5 тисяч гривень.

За словами президента, після підвищення мінімальної зарплати зростуть доходи працівників бюджетної сфери: вчителів, медиків, соцпрацівників, оскільки їхні посадові оклади розраховуються за єдиною тарифною сіткою, прив'язаною до мінімальної зарплати.



Як підвищуватиметься мінімальна зарплата / Інфографіка 24 каналу

Критика законопроєкту

Проте серед депутатів є й ті, які розкритикували законопроєкт Володимира Зеленського. Приміром, Ярослав Железняк з фракції "Голос" вважає, що президентський законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати негативно вплине на збільшення податків і зборів.

Цей законопроєкт краще назвати скороченням робочих місць. Це про збільшення податків і зборів, в першу чергу для малих і середніх підприємців,

– вважає він.

Водночас депутати опозиційних фракцій та автори альтернативних законопроєктів під час обговорення наголошували на необхідності підвищення не лише мінімальної зарплати, а й мінімальної пенсії.

Скасована зустріч у нормандському форматі

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Нормандська зустріч, у якій мали взяти участь радники глав держав 28 серпня, не відбудеться. Її скасували.

Чому? Тут версії України та Росії розходяться. Так, в Офісі Президента кажуть, що зустріч радників глав нормандського формату скасували через термінове відрядження радника президента Франції Еммануеля Бонна.

Тим часом Росія називає свою причину скасування "Норманді". Там кажуть, що сторони не можуть погодити проєкти підсумкових документів та мають інші розбіжності.

Зустріч у Парижі 28 серпня мала стати першою із трьох. Президент Володимир Зеленський повідомляв, що після зустрічі радників глав держав будуть переговори міністрів, а тоді – лідерів країн.

Бойовиків з Донбасу перекидають під Білорусь

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Проросійських бойовиків з Донбасу начебто переправляють у Білорусь. Принаймні, про це інформують громадські активісти "Східної правозахисної групи". На непідконтрольному Донбасі нібито набирають добровольців для відправки у місця, розташовані якомога ближче до кордону Білорусі.

Найманці начебто мають допомогти режиму Олександра Лукашенка залишитись при владі. Такий "вояж" оплачується: бойовикам пропонують 30 тисяч рублів.

Так, на кордон Російської Федерації і Білорусі вже начебто вирушили 3 автобуси з "добровольцями" з окупованих територій. Два автобуси поїхали через КПВВ "Ізварине", а третій виїхав із міста Антрацит і попрямував через місто Новошахтинськ Ростовської області.

Тим часом про те, що зараз відбуваються в охопленій протестами Білорусі, читайте на сайті 24 каналу.