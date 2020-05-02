Головні новини 2 травня: річниця трагедії в Одесі, новий посол США в Україні

В Одесі відзначили шосту річницю трагічних подій 2 травня 2014 року. Не обійшлося без сутичок. Трамп нарешті назвав ім'я нового посла США в Україні. Продовження історії з суперечкою мера Черкас та української влади. Двоє підозрюваних у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова опинились на волі. Такими були головні новини 2 травня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Річниця трагічних подій 2 травня в Одесі

До теми Шості роковини смертельних сутичок в Одесі: трагедія 2 травня у фото

У Будинку профспілок в Одесі шість років тому внаслідок сутичок між проукраїнськими та проросійськими активістами загинули 42 людини.

Зранку поліція оточила Куликове поле. Через карантин охочих покласти квіти поліція пускала лише по двоє. Перед входом на Куликове поле сформувалася черга з людей. За безпекою стежили понад 1,5 тисячі правоохоронців. Серед них – працівники поліції, ДСНС, нацгвардійці.

Біля площі зібралося чимало людей із квітами. В основному люди пенсійного або передпенсійного віку. Серед них помітили також ексголову Одеської облради Миколу Пундика, екснардепку Світлану Фабрикант, екснардепа Євгена Мураєва, а також співголову ОПЗЖ Юрія Бойка.

Пізніше прихильники Росії майже розійшлися, а до площі прийшло кілька десятків представників патріотичних організацій, які розосередилися невеликими групами. Зокрема, були помічені представники "Правого сектора", "Української добровольчої армії", "Сокола".

Традиційно не обійшлося без сутичок. Поліція затримала трьох осіб за порушення громадського порядку. На них склали адмінпротоколи.

Згодом правоохоронці повідомили, що з 15:00 Куликове поле закрите на санобробку.

Як прокоментував річницю подій в Одесі Зеленський

Він висловлив щирі співчуття родинам усіх загиблих. Глава держави додав, що наразі у суспільства є низка болючих запитань, які потребують чесних відповідей. "Хто винен у трагедії 2 травня 2014 року?" – одне з таких.

Одеса – місто відкритих і щирих людей, неповторного колориту та особливого "одеського" оптимізму, це синонім добра, тепла й сонця. Втім, на жаль, 2 травня 2014 року в історію цього міста була вписана трагічна, кривава сторінка,

– заявив президент.

Зеленський вважає: держава має зробити все, щоб забезпечити ефективне та неупереджене розслідування всіх обставин того дня.

Крім того, сьогодні в Одесі представники патріотичних організацій і жителі міста приносять квіти до місця загибелі Ігоря Іванова та Андрія Бірюкова, яких було вбито 2 травня 2014 року в ході вуличних зіткнень з прихильниками Росії.



Українці несуть квіти до місця загибелі Ігоря Іванова та Андрія Бірюкова / Фото "Думская"

Що відомо про трагічні події в Одесі 2 травня 2014 року? Шість років тому в Одесі відбувалися акції проукраїнських жителів міста. На активістів напали проросійські колаборанти. Конфлікт виник на вулиці Грецькій. Там під час сутичок загинули шестеро людей.



Потім протистояння перемістилися на Куликове поле, де було наметове містечко так званого антимайдану. Частина антимайданівців втекли до Будинку профспілок, де спалахнула пожежа. Більшість людей задихнулася димом. Загалом у цей день загинули 48 людей, ще близько 200 – отримали поранення.



За інформацією активістів та очевидців, антимайданівцям фінансово та організаційно сприяла Росія. Наразі ніхто з чиновників не був притягнутий до відповідальності за несвоєчасні дії під час заворушень у центрі Одеси та пожежі на Куликовому полі.

Дивіться відеосюжет 24 каналу про річницю трагедії в Одесі

В Україну нарешті приїде новий посол США

До теми Наша взаємодія завжди була чудовою, – Кулеба про нового посла США в Україні

У травні 2020 президент США Дональд Трамп нарешті визначився з кандидатурою посла в Україні та надіслав подання до Сенату. Ним стане Кіт Дейтон.

Офіційно Кіт Дейтон стане надзвичайним і повноважним послом США в Україні після затвердження його кандидатури Сенатом США.



Кіт Дейтон / Фото GCMC

Зверніть увагу! Це вкрай важливий дипломатичний крок для стосунків США та України, адже посада керівника дипломатичного представництва в Києві вакантна з травня 2019 року.

Реакція МЗС України

Глава МЗС України Дмитро Кулеба привітав рішення номінувати нового посла США в Україні.

Кулеба зазначив, що з нетерпінням чекає на прибуття Дейтона до Києва. Він додав, що вони зустрічалися з генералом ще в його статусі оборонного радника в Україні, і їхня взаємодія була чудовою.

Чому США так довго не призначали посла в Україні

Відносини США з Україною досі в центрі уваги американських політиків, адже саме вони спричинили початок процедури імпічменту Дональда Трампа в Конгресі.

Приводом та епіцентром скандалу була стенограма розмови телефоном Трампа і Президента України Володимира Зеленського, яка начебто показала, що Трамп чинив тиск на Україну, щоб розслідувати справи проти його політичних конкурентів.

Згодом вже під час слухань у Конгресі мовилося, що Трамп свідомо затримував фінансову військову допомогу Україні, щоб спробувати таки змусити Зеленського активізувати або поновити справи, у яких фігурує Байден (головний конкурент Трампа на виборах).

Зрештою Трампа повністю виправдали. Зараз він стверджує, що впевнений у своїй перемозі в наступних президентських виборах у 2020. І, враховуючи важливість теми України як знакового подразника для демократів, вирішив показати, що дипломатичні стосунки між країнами – цілком у порядку.

Попереднього посла – Марі Йованович, яка обіймала цей пост з 2016 року – відкликали у Вашингтон на вимогу Трампа (на його думку, Йованович працювала на шкоду іміджу Трампа до попередніх президентських виборів у США).

Тоді тимчасовим повіреним США у справах України призначили Вільяма Тейлора, а після його відставки у січні 2020 виконувати ці обов'язки почала Крістіна Квін.

Відзначимо, що на посаду посла США в Україні був ще один претендент – виконувач обов'язків помічника держсекретаря із європейських і євразійських справ Філіп Рікер, але Трамп і раніше не приховував, що схиляється саме до кандидатури Кіта Дейтона.

Що відомо про Кіта Дейтона? Кіт Дейтон – американський генерал-лейтенант у відставці, зараз йому 71 рік. У цей час працює директором Європейського центру з вивчення питань безпеки імені Джорджа Маршалла, є стратегічним радником Міністерства оборони України з 2018 року.



Дейтон служив в армії США 40 років, був координатором із питань безпеки в Ізраїлі та Палестині, директором зі стратегії, планів і політики в Пентагоні, військовим аташе США в Росії. Вільно спілкується російською та німецькою мовами.

Вбивство Кирила Тлявова: підозрювані виходять на волю

Актуально Вбивство 5-річного Кирила Тлявова: ЗМІ повідомили, що двоє підозрюваних вже на волі

Двоє підозрюваних у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова на початку березня 2020 року вийшли на волю з СІЗО. Мовиться про експоліцейського Володимира Петровця та цивільного Дмитра Кривошея. Їх нібито випустили під заставу на суму 237 тисяч гривень.

Таку інформацію оприлюднили журналісти "Громадського" із посиланням на бабусю вбитого хлопчика, а також адвоката одного з підозрюваних. Підтверджує ці дані й журналіст Дмитро Гнап.

Наразі під вартою залишився один підозрюваний – колишній поліцейський Іван Приходько. Ще один підозрюваний – неповнолітній син Петровця перебуває під домашнім арештом.

Водночас за інформацією Дмитра Гнапа нещодавно на суд по цій справі приходили депутати міської ради Переяслава. Вони нібито просили відпустити лейтенанта Приходька на поруки. Саме від його пострілу загинув хлопчик. Поки що суд їм відмовив.

Вбивство Кирила Тлявова: головне

Дитина зазнала вогнепального поранення голови 31 травня 2019 року в Переяславі. Хлопчик помер не одразу, спершу його відвезли до реанімації з тяжкою закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку, внутрішньо-мозковою гематомою, переломом скроневої кістки. Кирилові зробили операцію, проте 3 червня він помер.

Спочатку місцеві поліцейські стверджували, що 4 дітей гуляли на вулиці, а 5-річний хлопчик з необережності нібито посковзнувся, впав на асфальт і вдарився у камінь, через що й отримав травму голови. Проте згодом з’ясувалося, що поліцейські були п'яними й вирішили постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах неподалік від місця, де гуляв Кирило. Одним із пострілів поліцейські поцілили у дитину.

Підозрювані не знали, що влучили у Кирила Тлявова. Після смертельного пострілу вони поїхали розважатися.

Раніше ексголова ДБР Роман Труба заявляв, що у 5-річного хлопчика з Переяслава стріляв інспектор поліції. Куля влучила в камінь і рикошетом попала в хлопчика.

4 червня 2019 року суд взяв під варту підозрюваних у вбивстві Кирила Тлявова — поліцейських Володимира Петровця та Івана Приходька.

Спочатку їх підозрювали за статтями "хуліганство" і "завдання тяжких тілесних ушкоджень" (коли хлопчик ще був живий), однак згодом прокуратура перекваліфікувала підозру на статтю "умисне вбивство".

Слідство також перевіряло версію, що вистрілити міг син поліціянта.

Врешті 5 листопада 2019 року у справі про вбивство 5-річного Кирила оголосили підозри чотирьом особам: поліцейським Івану Приходьку, Володимиру Петровцю, цивільному Дмитру Кривошею та неповнолітньому сину Петровця.

6 грудня 2019 року Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування у цій справі.

Мер Черкас далі бунтує

Цікаво Мер Черкас vs президент і Аваков: найсмішніші меми

30 квітня міська влада Черкас на чолі із мером Анатолієм Бондаренком самовільно вирішила послабити карантин. На таке самоуправство різко відреагував Арсен Аваков, а сам Володимир Зеленський передав йому "полум'яний привіт".

Глава держави вважає, що послаблення карантину в Черкасах є спробою місцевої влади заробити політичні рейтинги ціною життя і здоров’я жителів міста.

2 травня розгорівся вже інший скандал – заступник глави ОП Сергій Трофімов нібито погрожував Бондаренку.

В Офісі Президента прокоментували скандал навколо листування мера Черкас Анатолія Бондаренка та заступника глави ОП Сергія Трофімова. Останній, як стверджують в Офісі глави держави, ніяких погроз нікому не писав. Через якийсь час це підтвердив і сам Трофімов.

Водночас, там додали: цей факт ніяк не вплине на подальшу відповідальність мера та міськвиконкому Черкас перед законом за передчасне послаблення карантину.

Переписка, яка нібито мала місце між мною та мером Черкас, – це повний фейк. Я не спілкуюся з людьми в такій манері взагалі. На поширених у медіа фото – не мій телефон, мій месенджер виглядає не так. Там навіть моє фото явно взяте з Інтернету,

– відреагував сам Сергій Трофімов.

Він додав, що у цій ситуації його найбільше турбує те, що подібні фейкові новини "так швидко та легко розходяться у ЗМІ, без будь-якої перевірки фактів". За його словами, такі інформаційні вкиди можуть бути частиною політичних технологій, які набирають обертів перед місцевими виборами.

Що відомо про Сергія Трофімова?Це – перший заступник глави Офісу Президента Андрія Єрмака. До свого призначення в ОП працював виконавчим продюсером студії "Квартал 95". Трофімова називають одним із найближчих людей з оточення Зеленського.

Нова відповідь Бондаренка

Бондаренко у своєму новому зверненні наголосив, що Черкаси чинитимуть опір у разі переслідування за рішення пом'якшити карантин. Мер наголосив, що Зеленський саме в Черкасах заявив, про свій намір йти в президенти.

Зверніть увагу! Бондаренку вже прийшла повістка у поліцію. Його викликають на допит. У документі, що надійшов від правоохоронців Бондаренко фігурує як свідок.