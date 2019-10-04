Головні новини 4 жовтня: під Львовом впав літак, нова ЦВК та зустріч Зеленського і Лукашенка

Під Львовом здійснив аварійну посадку вантажний літак Ан12 – 5 осіб загинули, ще 3 в лікарні у важкому стані. У Верховній Раді напружений день – затвердили новий склад ЦВК, кілька важливих законопроєктів та Програму уряду. Володимир Зеленський вперше зустрівся із Олександром Лукашенко – поговорили про важливі теми. Трамп скасував візи для громадян Такими були головні новини п'ятниці, 4 жовтня.

Найважливіші новини за п'ятницю, 4 жовтня.

Під Львовом впав літак Ан12 – є жертви

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Вантажний літак Ан12 здійснив аварійну посадку між Львовом та Сокільниками. Він летів з іспанського Віго до турецького Стамбула, у Львові планував зробити дозаправку. Літак зник з радарів перед запланованою посадкою – о 6:45, тоді ж розпочались рятувально-пошукові роботи.

Через більш ніж 40 хвилин на зв'язок вийшов один з членів екіпажу, Ан12 знайшли всього за півтора кілометра від злітної смуги аеропорту.

За інформацією міністра інфраструктури, причиною падіння стало те, що у літака банально закінчилося пальне. Згодом з'явилася ще одна версія події – помилка пілота.



Літак Ан12 після катастрофи / Фото Нацполіції

Екіпаж літака попросив екстрену можливість дозаправитися, і просто недотягнув до злітно-посадкової смуги кілька кілометрів. Тут поблизу житлові будинки, тож якби він впав туди – була би катастрофа,

– розповів мер Львова Андрій Садовий.

Загалом на борту літака перебували 7 членів екіпажу та одна особа в супроводі. Рятувальникам вдалося дістати трьох осіб з травмами. Зараз вони під наглядом медиків – у важкому стані. Через аварійну посадку загинули 5 осіб.

У лікарні перебувають три пацієнти – 66 року народження, 69 року народження, а також чоловік, якому 52 роки. Вони є мешканцями різних міст України – Запоріжжя, Києва та Вінниці. Двоє – бортові інженери, третій – технік. Усі троє в момент катастрофи були в носовій частині літака. Усіх трьох вже прооперували.

Літак після аварійної посадки: дивіться фото