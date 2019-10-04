Головні новини 4 жовтня: під Львовом впав літак, нова ЦВК та зустріч Зеленського і Лукашенка

Через більш ніж 40 хвилин на зв'язок вийшов один з членів екіпажу, Ан12 знайшли всього за півтора кілометра від злітної смуги аеропорту.
Екіпаж літака попросив екстрену можливість дозаправитися, і просто недотягнув до злітно-посадкової смуги кілька кілометрів. Тут поблизу житлові будинки, тож якби він впав туди – була би катастрофа,
– розповів мер Львова Андрій Садовий.
Загалом на борту літака перебували 7 членів екіпажу та одна особа в супроводі. Рятувальникам вдалося дістати трьох осіб з травмами. Зараз вони під наглядом медиків – у важкому стані. Через аварійну посадку загинули 5 осіб.
Імена тих, хто вижив у катастрофі:
- Олег Шахов, інженер.
- Андрій Амелькін, інженер.
- Андрій Корякін, бортовий технік.
Імена тих, хто загинув у катастрофі:
- Віталій Степаненко, командир літака.
- Ігор Маєвський, помічник командира.
- Юрій Кузьменко, штурман.
- Ігор Завадюк бортовий, технік.
- Володимир Кириленко, радіооператор
Падіння літака Ан-12 під Львовом: все, що відомо – дивіться відео 24 каналу
Напружений день у ВР – новий склад ЦВК та Програма уряду
Знайте більше: Нові члени ЦВК: що про них відомо
Новий склад Центральної виборчої комісії є – нардепи проголосували. До неї увійшли 17 осіб, кандидатури більшості із яких запропонувала партія "Слуга народу".
Кожного з членів Рада затверджувала окремо. Так, до нового складу увійшли 17 осіб: 5 жінок та 12 чоловіків, найстаршому з яких – 62 роки.
Окрім "слуг народу", до нової ЦВК увійшли 2 представники "Опозиційної платформи – За життя" та по 1 із "Батьківщини", "Європейської солідарності" і "Голосу".
Новий склад Центральної виборчої комісії: список
- Оксана Боярчук "Слуга народу"
- Юрій Буглак "Європейська солідарність"
- Олена Гатаулліна "Слуга народу"
- Андрій Гевко "Голос"
- Вікторія Глущенко "Батьківщина"
- Віталій Грень "Слуга народу"
- Олег Діденко "Слуга народу"
- Сергій Дубовик "Опозиційна платформа – За життя"
- Андрій Євстігнєєв "Слуга народу"
- Ірина Єфремова "Слуга народу"
- Олександра Кармаза "Слуга народу"
- Павло Любченко "Слуга народу"
- Юрій Мірошниченко "Опозиційна платформа – За життя"
- Володимир Перепелюк "Слуга народу"
- Віталій Плукар "Слуга народу"
- Сергій Постівий "Слуга народу"
- Юрій Фрицький "Слуга народу"
Чому попередній склад ЦВК розпустили?Ініціатива розпустити ЦВК належала президентові Зеленському. Причиною він назвав "політичну упередженість та недостатню виваженість" ЦВК, а також та судові позови про неї. Потім Рада підтримала його ініціативу.
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Але це ще далеко не все.
Так, народні депутати проголосували за Програму дій уряду, яка передбачає низку кадрових призначень та законопроєктів. Програму представляв прем'єр-міністр Олексій Гончарук на засіданні Верховної Ради.
Вона (програма) є фундаментом для нашої майбутньої роботи і основою для того, щоб через рік вам було по чому оцінювати роботу уряду,
– сказав прем'єр під час свого виступу.
Програма передбачає низку кадрових призначень та законопроєктів, зокрема щодо легалізації грального бізнесу та впорядкування діяльності з видобутку бурштину.
У Кабміні стверджують, що програма – це набір пріоритетних цілей, які ставить перед собою уряд для того, щоб українці жили довше, безпечніше, заможніше та щасливіше. Детальніше – тут.
- Верховна Рада остаточно схвалила 2 законопроєкти, які мають запровадити єдиний рахунок для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Ці закони вирішать проблему переплати податків підприємцями. Окрім того, відтепер єдиний рахунок синхронізуватиметься з електронним кабінетом платника податків. Детальніше – тут.
- Нардепи ухвалили закон, який дозволяє Національному антикорупційному бюро і Державному бюро розслідувань здійснювати право на "прослушку" та обшуки депутатів. Поруч з цим народні обранці відмовилися скасовувати норму про те, що лише Рада дає дозвіл на такі дії. Детальніше – тут.
Перша зустріч Лукашенка та Зеленського
Важливо: Зеленський з Лукашенком провели першу зустріч: про що говорили
Перша зустріч Президента України Володимира Зеленського та білоруського лідера Олександра Лукашенка відбулась. Сталось усе під час другого Форуму регіонів України та Білорусі у Житомирі.
Президенти обговорили чимало важливих тем:
- Культурні, інформаційні зв’язки і туризм – їх Білорусь та Україна повинні розвивати.
- Поставки нафтопродуктів на підприємства України. Білорусь готова вести переговори про збільшення поставок нафтопродуктів на підприємства України.
- Альтернативні шляхи поставок енергоресурсів – обидві країни їх обговорюють.
- Співпраця у сфері електроенергії. Лукашенко вважає, що запуск в Україні нового оптового ринку електричної енергії створює передумови для тіснішої співпраці держав у сфері електроенергії.
- Президент Білорусі навіть запропонував Володимирові Зеленському співробітництво в ракетобудуванні.
- Мир на Донбасі. Білоруський лідер впевнений в успішному мирному врегулюванні конфлікту на сході України. Він зазначив, що наполегливі дії Володимира Зеленського для завершення війни "увінчаються успіхом".
Я не просто вам бажаю цього. Ми готові разом щось зробити для того, щоб Україна була єдиною, цілісною, потужною, щоб косо навіть ніхто не зміг сюди подивитися. Це наші принципи,
– додав він.
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Зустріч Володимира Зеленського та Олександра Лукашенка: як це було
Фото з офіційної сторінки глави держави
Вже після зустрічі Лукашенко завбачливо зазначив, що "не хоче проти когось (очевидно, Росії) дружити чи воювати", маючи на увазі серед інших Росію. Мовляв, журналісти можуть неправильно його зрозуміти.
Поляки у США – тепер без віз
Ця новина за лічені хвилини сколихнула польські ЗМІ – президент США Дональд Трамп офіційно дозволив включити Польщу в американську програму скасування віз. Тепер поляки зможуть перебувати у США з метою бізнесу чи туризму до 90 днів без візи.
Такі дії Трамп анонсував ще раніше, а супроводжує усе тісна співпраця США та Польщі, зокрема – в оборонній сфері. Що важливо, за деякий час до цього відсоток відмов у візових зверненнях до консульств США у Польщі вперше в історії впав нижче 3%. Такою є необхідна умова для відповідності безвізовій програмі США.
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Нагадаємо вам про перелік безвізових країн для українців:
Перелік безвізових країн для українців / Інфографіка 24 каналу