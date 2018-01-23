Головні новини 22 січня: зросла кількість загиблих у Кабулі українців, заяви Клімкіна

У понеділок, 22 січня, стало відомо, що зросла кількість українців, загиблих під час теракту у готелі Кабулу. Глава МЗС України Павло Клімкін на прес-конференції у Києві зробив низку важливих заяв. Молодий українець Денис Жаданов потрапив у цьогорічний рейтинг найкращих підприємців в Європі Forbes "30 Under 30". Такими були головні новини в Україні та світі.

Теракт у Кабулі

За даними джерел, кількість жертв атаки ісламістів з руху "Талібан" на готель у Кабулі вдвічі перевищує цифру, оголошену офіційною владою Афганістану. Так, кількість жертв "перевищує 30 осіб і може зрости", а серед жертв – працівники готелю, гості і співробітники сил безпеки, які боролися з нападниками.

Нагадаємо, увечері 20 січня кілька людей із вогнепальною зброєю та гранатами увірвалися в готель Intercontinental Hotel в Кабулі та відкрили вогонь по його гостях.

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Внаслідок нападу загинуло 14 іноземців, 9 з яких були громадянами України. Відомо, що усі загиблі українці працювали в афганській авіакомпанії Kam Air і проживали в готелі Intercontinental.

У мережі оприлюднили інформацію про трьох українців, які загинули в готелі. Киянка Тетяна Іванютина опублікувала у своєму Facebook фото двох загиблих бортпровідниць – Катерини Пасенчук та Ірини Медічевої. У коментарях до допису виклали знімок ще одного загиблого громадянина України Романа Власова.

Окрім того, внаслідок теракту, імовірно, загинув українець Валерій Науменко. Чоловік був родом із Чернівців.



Роман Власов



Валерій Науменко​

Прес-конференція Клімкіна

У понеділок глава МЗС України Павло Клімкін на прес-конференції у Києві зробив низку важливих заяв. Так, від повідомив, що вже найближчими днями відбудеться чергова зустріч спецпредставника Держдепартаменту США Курта Волкера та помічника президента Росії Владислава Суркова.

Клімкін також припустив, що на полях Мюнхенської конференції з безпеки відбудеться зустріч міністрів закордонних справ "нормандського формату".

Звичайно, говоритимемо про звільнення наших заручників і наших політичних в'язнів. Ось саме цим двом питанням була присвячена моя остання розмова з паном Лавровим. Ми розмовляємо про те, щоб під час Мюнхенської конференції з питань безпеки зібратися у "нормандському форматі" на рівні міністрів,

– сказав український міністр.

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Павло Клімкін

Окрім того, за словами Клімкіна, МЗС проводить переговори з урядами більш як 20 країн щодо спрощення або скасування візового режиму. Мовиться зокрема про країни перської затоки та Таїланд.

Міністр також поінформував, що Україна веде переговори з федераціями футболу і фанатськими організаціями про можливість бойкоту або проведення протестів проти Чемпіонату світу з футболу, що відбудеться у 2018 році в Росії.

Клімкін також назвав пропозицію президента Росії Володимира Путіна щодо повернення нашій державі військової техніки з Криму спробою легалізації анексії півострова.

Відповідаючи на запитання журналістів, міністр зазначив, що Україна не отримувала офіційного звернення від Росії: "Якихось дипломатичних нот у нас не було".

"Ви всі прекрасно розумієте цей російський трюк. Показати, що в нас щодо окупованого Криму іде якийсь діалог", – наголосив Клімкін.

"У нас немає ніякого діалогу щодо будь-яких питань, які стосуються статусу Криму, і ми не будемо робити жодних речей, які начебто можуть послабити чи нашу політичну, чи юридичну позицію", – додав міністр.

Гордість України

29-річний уродженець Одеси Денис Жаданов потрапив у цьогорічний рейтинг найкращих підприємців в Європі Forbes "30 Under 30". IT-спеціаліст є віце-президентом компанії Readdle. Її мобільними додатками користуються понад 40 мільйонів людей.

"Починаючи з орендованої квартири в Україні і нульових інвестицій, Readdle вибудувала потужну екосистему додатків для продуктивності, серед них Spark, Documents, Scanner Pro. Додатки Readdle є лідерами у своїх категоріях", – описали досягнення компанії у Forbes.

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Денис Жаданов

З 2007 року Readdle розробляє програмне забезпечення. Вона відома своїми програмами для iPhone, iPad, Mac і Apple Watch.

Не дивлячись на всі негативні події в Україні (війна, корупція), ми маємо показати молодим людям, що існує спосіб побудови власного бізнесу, навчання в найкращих школах, є шлях іти за мрією та будувати демократичне суспільство,

– зазначив у коментарі Forbes Жаданов.

До рейтингу "30 Under 30" також потрапили працівники Google Deep Mind, IBM та інших найвідоміших компаній.

До слова, минулоріч до списку Forbes потрапив інший українець – Дмитро Запорожець, який співзаснував стартап GitLab.