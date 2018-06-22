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Гройсман прокоментував скандальну заяву заступника Супрун

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Заступник очільниці Міністерства охорони здоров’я Олександр Лінчевський
Заступник очільниці Міністерства охорони здоров’я Олександр Лінчевський / Фото з соцмереж

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що слова заступника очільниці Міністерства охорони здоров’я Олександра Лінчевського про онкохворих вирвані з контексту.

Про це він заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді України.

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Володимир Гройсман зазначив, що прослухав скандальний аудіозапис.

"Я прослухав плівку з виступом заступника міністра. Якби він так однозначно сказав про це, я б навіть ні в кого поради не просив, а звільнив би в ту ж хвилину… Там те, що вирвали з контексту, то вирвали з контексту", – наголосив він.

Прем'єр заявив, що готовий звільнити будь-кого, але по справедливості.

Я готовий звільнити будь-кого, але справедливо… Просто знайти причину формально за те, що він не робив по суті, і його звільнити – це неправильно. Я не хочу його покривати, я не хочу йому давати оцінок, гірший він чи кращий. Це моя думка, я на нею маю право,
– сказав прем’єр.

Гройсман додав, що розмовляв з Лінчевським та сказав йому, що важливі не слова та їх інтерпретація, а справи.

Нагадаємо, нещодавно у мережі розгорівся скандал через слова заступника міністра охорони здоров'я Олександра Лінчевського, який у Рахунковій палаті під час розгляду звіту про результати аудиту ефективності використання грошей з держбюджету нібито зробив гучну заяву щодо онкохворих, які все одно помруть – "Це рак. Вони всі помруть".
В свою чергу, дисциплінарна комісія вивчила матеріали та висновки експертів щодо висловлювання заступника Міністра охорони здоров’я України Олександра Лінчевського про лікування онкохворих та не знайшла порушень.

Теги: Новини України Новини політики Міністерство охорони здоров’я Онкозахворювання Володимир Гройсман Скандал
Джерело: 24 Канал
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